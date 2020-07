Calciomercato Monza, Galliani scatenato: tra sogni e possibilità, i nomi che infiammano la piazza [FOTO]

CALCIOMERCATO MONZA – Il pensiero è già rivolto alla prossima stagione, con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte. Il Monza ha ottenuto una meritatissima promozione nel campionato di Serie B dopo una stagione dominata in Serie C, adesso non ha intenzione di fermarsi e punta senza mezzi termini ad un altro salto di categoria. E’ l’obiettivo sbandierato a gran voce da Berlusconi e Galliani. “Quando sono andato a trovare Silvio Berlusconi non abbiamo festeggiato il risultato ottenuto. Ci siamo subito proiettati sul prossimo obiettivo: il brindisi lo abbiamo fatto per la Serie A” racconta l’ad Galliani al Corriere della Sera: “Non vogliamo lasciare dei vantaggi ai club che stanno giocando: fra allenamenti e amichevoli arriveremo allo stesso livello fisico delle altre quando il campionato a settembre ripartirà Il Monza è al 100% di Fininvest: nessun giocatore contattato si rifiuta di giocare da noi. Magari dopo non si trova l’accordo economico, come con Boateng: ho flirtato ma chiedeva uno stipendio incompatibile coi nostri parametri”. Su Ibrahimovic: “Lo adoro ma ha un ingaggio fuori portata”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i grandi obiettivi di mercato del Monza per la prossima stagione.