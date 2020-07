Calciomercato Monza, Boateng e Donnarumma? Non solo, spunta fuori un altro grande nome per l’attacco

Calciomercato Monza – Monza grandi firme. E si sapeva. Da quando Silvio Berlusconi si è insediato nella proprietà brianzola, ha sempre pubblicamente affermato i suoi obiettivi: Serie B e poi subito A. Il primo step è stato raggiunto, adesso è il turno del secondo. Per conquistare la massima serie però, è evidente, servono anche i grandi calciatori. In attacco, ad esempio, sono circolati tantissimi nomi. Dal sogno Ibra alla suggestione Boateng passando per Alfredo Donnarumma. In attesa di capire cosa ne sarà, anche perché i campionati sono in corso, spunta fuori un altro nome importante: Giuseppe Rossi. A svelarlo è TuttoSport. L’ex Parma, Fiorentina e Genoa gioca attualmente negli Stati Uniti, al Real Salt Lake. In alto la FOTOGALLERY con alcuni obiettivi della proprietà.