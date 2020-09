Calciomercato, finalmente si muove l’Udinese. Le più attive sono Sampdoria, Genoa e Torino

Si avvicina sempre di più il gong del calciomercato, è stata una sessione che ha regalato tantissime emozioni con le big che hanno piazzato colpi interessanti in entrata ed uscita. Aggiornamenti che riguardano le medie e le piccole, ecco tutte le ultime operazioni nel dettaglio.

SAMPDORIA – “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024”. Vicino anche Nabil Bentaleb dello Schalke 04.

CROTONE – Il club calabrese è alla ricerca di altri rinforzi dopo il brutto esordio in campionato in Serie A contro il Genoa. Contatti con il Lecce per Falco.

TORINO – Nonostante le smentite è Defrel l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il calciatore del Sassuolo sarebbe la spalla ideale da affiancare a Belotti.

UDINESE – Finalmente si muove anche il club bianconero, chiuso un doppio innesto. Si tratta di Pereyra (per il centrocampista è un ritorno) e del difensore Bonifazi.

GENOA – Arriva anche la ciliegina sulla torta. Il difensore Ranocchia ha dato l’ok al trasferimento, i rossoblu si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato. Si continua a lavorare anche per Balotelli. Duello con il Verona per Caicedo della Lazio.

