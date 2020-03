Calciomercato Napoli, l’11 per la prossima stagione: cessioni e acquisti, la squadra per Gattuso [FOTO]

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dopo un inizio di avventura veramente negativo, l’allenatore Gennaro Gattuso si sta guadagnando una nuova chance sulla panchina del Napoli. Le ultime prestazioni (ma soprattutto i risultati conquistati), hanno convinto il presidente De Laurentiis a confermare la fiducia all’ex Milan, l’intenzione è iniziare un progetto in grado di regalare soddisfazioni nel medio-lungo termine. Ci sono le condizioni per tornare grandi protagonisti, l’obiettivo è costruire una squadra grintosa come il suo allenatore e che sarà meno spettacolare rispetto a quella delle ultime stagioni. Le vicende degli ultimi mesi porteranno ad una mini-rivoluzione, il rapporto tra la dirigenza ed alcuni calciatori è ai minimi storici e le partenze sono certe.

CHI PARTE E CHI ARRIVA – Sono due i big che possono considerarsi con la valigia in mano: il difensore Koulibaly ed il centrocampista Allan. Nelle casse del club azzurro potrebbero entrare ben 150 milioni di euro, I due si sono un pò svalutati, ma rappresentano comunque calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra. In uscita anche il terzino Ghoulam. In entrata invece per la difesa sarebbe stato individuato il nome di Milenkovic della Fiorentina (Kumbulla al momento è più vicino all’Inter). Già fatta per Rrahmani e Petagna, mentre il colpo grosso potrebbe arrivare in attacco, considerando che anche Milik potrebbe salutare. Per il sostituto si fa il nome di Belotti, ma c’è sempre Mertens. Sfoglia la fotogallery in alto, ecco come potrebbe essere il nuovo 11 del Napoli.