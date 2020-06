Calciomercato Napoli, sono 5 i calciatori in partenza: ci sono nomi importanti

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli è riuscito a risollevare la stagione, dopo un inizio veramente complicato. Il merito è stato di Gennaro Gattuso, l’allenatore ex Milan è riuscito a tranquillizzare l’ambiente e ha alzato un trofeo, la Coppa Italia. Il presidente De Laurentiis è soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico e si stanno valutando le strategie sul fronte calciomercato. Ci sarà una mezza rivoluzione, dopo i problemi che si sono verificati in stagione, anche dal punto di vista umano. Si è deciso di non puntare su 5 calciatori: si tratta di Callejon, Llorente, Milik, Lozano e Ghoulam, calciatori importanti, ma con un ingaggio molto pesante. E’ già partita la caccia ai sostituti, che saranno sicuramente all’altezza. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori con la valigia in mano.