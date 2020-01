Calciomercato Napoli, arriva il colpaccio: il nuovo 11 di Gattuso per risalire la china [FOTO]

CALCIOMERCATO NAPOLI – Stagione fino al momento molto deludente in casa Napoli, il club azzurro si trova lontanissimo dalla vetta della classifica ma anche dalla zona Champions League ed avrà bisogno di una seconda parte di campionato davvero incredibile per provare a risalire la china. Nelle ultime settimane è arrivata una decisione dolorosa, ovvero l’esonero dell’allenatore Carlo Ancelotti, il tecnico ha pagato non solo i risultati ma anche il cattivo rapporto con il presidente De Laurentiis e con alcuni calciatori. Al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso, fino al momento ha conquistato una vittoria ed una sconfitta ma avrà bisogno di tempo per dare la sua impronta e la giusta grinta alla squadra. Il numero uno azzurro ha deciso anche di intervenire sul fronte calciomercato, nelle ultime ore è stato chiuso un colpo da novanta, è ai dettagli infatti Stanislav Lobotka, al Celta Vigo circa 20 milioni di euro. Lo slovacco sarà inserito al centro del centrocampo e avrà il compito di far girare la squadra, ha le qualità per farlo. E potrebbe non essere finita, il Napoli non ha intenzione di fermarsi. In alto la FOTOGALLERY con la grafica del nuovo 11 del Napoli.