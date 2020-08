Calciomercato Napoli, difesa e attacco sotto la lente d’ingrandimento: quanti nomi al vaglio

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il finale di campionato è stato comunque positivo, ma nel complesso la stagione del Napoli è stata al di sotto delle aspettative. Il rendimento con Ancelotti è stato deludente, si sono registrati dei malumori anche nello spogliatoio. Poi l’arrivo di Rino Gattuso, dopo un inizio difficile l’ex Milan ha ricompattato l’ambiente e conquistato buoni risultati. Adesso si sta programmando il futuro, il presidente De Laurentiis e il tecnico stanno valutando le operazioni di mercato, ecco la situazione nel dettaglio.

PORTIERE E DIFESA – Gattuso sembra intenzionato a puntare su Ospina, probabile dunque la cessione in prestito di Meret. Difficile uno scambio con il Torino per Sirigu. Quest’ultimo non è attratto dalla possibilità di giocarsi il posto da titolare con Ospina. Per la difesa il sacrificato sarà Koulibaly, si spera di incassare 70-80 milioni. E’ stato bloccato il sostituto, si tratta di Gabriel del Lille. Probabile l’addio anche di Maksimovic.

CENTROCAMPO E ATTACCO – In questo caso l’altra cessione pesante sarà quella di Allan, già ufficializzato l’addio di Callejon, vicino quello di Milik, in orbita Juventus. Per la mediana il nome più caldo è quello di Veretout della Roma. Per il ruolo di esterno pronti gli assalti a Boga e Under, si valuta anche la volontà di Bernardeschi. La prima punta in grado al alternarsi con Mertens è stata già presa: Osimhen. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi di mercato del Napoli.