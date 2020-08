Calciomercato, il Napoli prenota il sostituto di Koulibaly. Sirene estere per il Bologna, i nomi per Fiorentina e Atalanta

E’ stata una giornata ricca di notizie sul fronte calciomercato, la sessione entra sempre più nel vivo e le dirigenze non stanno di certo a guardare. Si muovono le grandi, ma anche le medie e le piccole sono pronte a modificare le rose per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

ESTERO – “Amo l’Arsenal e darò tutto per questo club, non me ne andrò. Non farò decidere ad altri il mio futuro. Ho dimostrato in passato di essere utile e tornerò a dimostrarlo” le parole a The Atlantic del calciatore Ozil.

Dopo l’esperienza al Napoli, il futuro di Callejon è in Spagna. Sono due le squadre che hanno fatto netti passi in avanti, si tratta di Betis e Siviglia.

Il Borussia Dortmund bussa in casa Bologna: l’obiettivo è Orsolini. Sono stati avviati i contatti, con un’offerta molto importante l’esterno può partire.

Il Fenerbahce è molto vicino a Perotti, sfuma dunque la possibilità per il calciatore di rimanere in Italia. Scatenato il Benfica, vicino il difensore Vertonghen.

FIORENTINA – Il club viola è veramente attivissimo per il centrocampo. Continua la trattativa per Torreira, l’altro nome è quello di Fofana, protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Udinese.

ATALANTA – Dopo l’infortunio del portiere Gollini, il club nerazzurro ha bisogno di un nuovo estremo difensore. In pole c’è Perin, di rientro alla Juventus.

NAPOLI – Il club azzurro ha prenotato Gabriel dos Santos Magalhães, calciatore brasiliano, difensore del Lilla. Prima, però, il club deve cedere Koulibaly.

