Calciomercato Napoli, tesoretto da oltre 100 milioni: rivoluzione in uscita, i calciatori al passo d’addio

CALCIOMERCATO NAPOLI – Una vera e propria rivoluzione. Il Napoli ha serie intenzioni per la prossima stagione, almeno quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. L’obiettivo minimo è raggiungere il quarto posto, il tecnico Gennaro Gattuso ha fatto un grande lavoro. L’ex Milan ha riportato un pò di entusiasmo, ma soprattutto ha compattato l’ambiente dopo i momenti di tensione con Ancelotti in panchina. La dirigenza sta lavorando senza sosta sul fronte mercato, è stato piazzato il colpo più importante dal punto di vista economico con l’arrivo di Osimhen, mentre in uscita Allan è stato ceduto all’Everton.

La prossima mossa sarà l’uscita di Koulibaly, è in arrivo un altro importante tesoretto per le casse del club. Poi il presidente De Laurentiis si concentrerà su altre situazioni in entrata, previsto l’arrivo di un nuovo difensore, si sta lavorando anche per un centrocampista. Ma le manovre importanti sono ancora in uscita, sono più di 10 i calciatori con la valigia in mano. Si valutano offerte per un altro pezzo pregiato, il centrocampista Fabian Ruiz. In attesa di sistemazione anche Ghoulam, Demme, Ounas, Younes, più la situazione Milik. Ma non solo, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori pronti a lasciare il Napoli.