Calciomercato, nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Genoa e Atalanta provano il colpaccio, tentativo del Torino

Le trattative di calciomercato entrano sempre più nel vivo, il campionato di Serie A sta per iniziare ma per concludere le operazioni ci sarà tempo fino ai primi giorni di ottobre. Le dirigenze provano a chiudere altri colpi, oggi è stata una giornata ricca di emozioni, ecco tutto nel dettaglio.

ESTERO – Florenzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista nel 2011. Alessandro è diventato capitano nel 2019, totalmente con 280 presenze, segnando 28 gol e fornendo 32 assist in tutte le competizioni. Dal 2014 ha fatto 33 presenze in Champions League. In linea con la sua solida carriera di club, Alessandro Florenzi si è affermato come parte integrante della nazionale italiana con 36 presenze e 2 gol”.

NAPOLI – Il club azzurro tenta il grande colpo per la fascia. Tentativo per Emerson Palmieri, in Italia seguito anche da Juventus e Inter.

CAGLIARI – “Godin è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. C’è stato un approccio da parte nostra. E lui ha mostrato gradimento per la destinazione. Su di lui però ci sono anche altre squadre. E di fronte a un campione del suo calibro, importante anche per le sue qualità di leadership, è inevitabile che la trattativa non sia facile”. Sono le dichiarazioni di Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari.

TORINO – “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa “Ola” Aina”. Nuovo tentativo per Joao Pedro del Cagliari, la trattativa per il momento è ancora in salita. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe convincere i sardi.

INTER – Nome nome per l’attacco ed è assolutamente a sorpresa. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Gervinho del Parma, contatti con l’entourage.

GENOA – Si tenta il colpaccio Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham. Mourinho: “Se il Genoa prendesse Danny Rose penso che prenderebbero un buon giocatore, qui abbiamo gia’ Davies e Sessegnon sul quale abbiamo investito molto quindi per lui sarebbe molto dura”. Dopo Zajc e Karsdorp si lavora anche per Cutrone della Fiorentina.

ATALANTA – Il club non si ferma a Piccini. Importante tentativo per Amine Harit, trequartista marocchino dello Schalke 04. La valutazione è di 20 milioni di euro.

