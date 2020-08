Calciomercato, le notizie del giorno – La bomba di Messi, l’attaccante alla Juve e quello per la Lazio

Calciomercato, le notizie del giorno – Gerard Deulofeu potrebbe tornare al Milan. L’esterno spagnolo, ultima stagione al Watford, cambierà sicuramente aria dopo la retrocessione in Championship. Stagione negativa per tutta la squadra e un grave infortunio per Deulofeu, che ha condizionato il finale di campionato. Ma ora è quasi pronto a ripartire dopo la riabilitazione. E potrebbe farlo dal Milan. I rossoneri lo hanno cercato e anche il classe 1994 ha aperto all’opzione durante un’intervista a ‘Onda Cero’: “Mi sento molto bene. Ho preso l’infortunio con molta positività e sono sereno. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione è stata un disastro, è probabile che lasci il club quest’estate, proverò ad andare altrove. Il Milan è un’opzione per il mio futuro”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

FIORENTINA – Thiago Silva sta per dire sì alla Fiorentina. A riportare la notizia è il ‘Corriere dello Sport’. Per il difensore del PSG è pronto un biennale da 4 milioni a stagione.

GENOA – Il Grifone prova a riportare in Italia Adam Masina, attualmente al Watford. Si cerca anche un ex: Rincon del Torino.

INTER – Il Borussia Moenchengladbach annuncia l’arrivo di Valentino Lazaro dall’Inter. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

LAZIO – Vedat Muriqi sarà un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante della nazionale kosovara firmerà un contratto di cinque anni con la società biancoceleste da due milioni di euro a stagione. Al Fenerbahce 16 milioni più 2 di bonus. Lunedì previste le visite mediche. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Clamorose notizie sul futuro dell’attaccante Leo Messi, il calciatore si sente lontano dal Barcellona. Così avrebbe definito la sua posizione il calciatore argentino nell’appuntamento di oggi pomeriggio col nuovo allenatore del club Ronald Koeman. E’ andato in scena un incontro in segreto, secondo le rivelazioni riportate dalla radio catalana Rac1, il giocatore avrebbe detto a Koeman che il suo futuro al momento è lontano dal Barça. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paratici è stato protagonista di un blitz in Inghilterra, il dirigente della Juventus si è mosso in entrata e in uscita. Il primo obiettivo è quello di piazzare i calciatori in esubero, i nomi più caldi sono quelli di De Sciglio, Ramsey, Alex Sandro e Bernardeschi, più le situazioni da risolvere del centrocampista Khedira e dell’attaccante Higuain. Si è parlato anche di Raul Jimenez del Wolves, non è arrivata la fumata nera ma la trattativa rimane comunque complicata per il valore del cartellino superiore ai 60 milioni di euro. Quello del messicano non è il nome in pole. Pirlo ha le idee chiare, la sua preferenza è chiara: Edin Dzeko. Il bosniaco può rappresentare la spalla perfetta di Cristiano Ronaldo in quel 3-5-2 che la Juventus ha intenzione di attuare. Ma anche con un attacco a 3 il calciatore della Roma può fare la differenza. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Bologna ha disputato alcune partite interessanti, ma diversi passaggi a vuoto non hanno permesso di disputare un campionato ancora più interessante. Il lavoro di Sinisa Mihajlovic è stato positivo, si tratta solo di un primo mattoncino verso un futuro più roseo. Il club rossoblu ha intenzione di migliorare l’ultimo piazzamento e per questo motivo si sta muovendo sul fronte calciomercato. Si sta sondando il mercato in Italia e all’estero, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

PORTIERE E DIFESA – Nonostante qualche incertezza, il portiere Skorupski rappresenta un’ottima soluzione e sarà il titolare anche per la prossima stagione. Sulla fascia è fatta per l’arrivo di De Silvestri, un pupillo di Mihajlovic, la trattativa è ai dettagli. Il pezzo pregiato è Tomiyasu, la valutazione è di 25 milioni di euro e la conferma sembra molto probabile. Per il ruolo di centrale contatti per il ritorno di Lynco. Vicino anche Aaron Hickey. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi di mercato del Bologna.