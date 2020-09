Calciomercato, le notizie di oggi – L’indiscrezione su Mbappé, il Milan tenta il colpo e l’11 del Genoa

Calciomercato, le notizie di oggi – Una grossa sorpresa per il mercato del Milan. Il club rossonero è reduce da un finale di campionato molto importante e, adesso, si prepara per l’inizio della nuova stagione con l’obiettivo di posizionarsi nelle zone alte della classifica e provare a conquistare la qualificazione in Champions League. Il ritorno di Ibrahimovic rappresenta un grosso punto di partenza, lo svedese ha dimostrato di essere un uomo decisivo dentro e fuori dal campo. Per il centrocampo è arrivato Tonali, il futuro del calcio italiano ma anche il presente. Può prendere per mano il centrocampo rossonero. Poi il mercato si è spostato alla ricerca di un difensore affidabile e il Milan ha contattato la Fiorentina per il centrale Milenkovic. Il serbo è reduce da una stagione molto positiva ed è finito nel mirino dei maggiori club, i viola non hanno intenzione di lasciarlo partire. Ma a sorpresa hanno aperto alla cessione di Federico Chiesa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un’indiscrezione dall’Inghilterra. Anzi, una bomba. Tutta da verificare, ma di certo fa comunque rumore la notizia lanciata oggi dal The Times. Secondo il quotidiano britannico, l’attaccante del Psg Kylian Mbappé sarebbe pronto a lasciare il club francese al termine della stagione appena iniziata. Una sorta di “mal di pancia”, una voglia di cambiare aria manifestata direttamente alla dirigenza del club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Può essere la vera sorpresa della prossima stagione in Serie A. Stiamo parlando del Genoa, il club rossoblu è reduce da un campionato veramente deludente, la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Adesso l’intenzione è quella di tornare protagonista, la dirigenza si sta muovendo molto bene e può contare su una base soprattutto in difesa e centrocampo, mentre servirà una vera rivoluzione in attacco. Ma andiamo con ordine. In porta c’è Perin che rappresenta una sicurezza. Il tecnico Maran dovrebbe puntare sul 3-5-2 e ha bisogno di difensore strutturati. C’è Zapata, è arrivato Czyborra, ma sono in arrivo altri due colpi: il primo è il ritorno di Goldaniga dal Sassuolo, l’altro dovrebbe essere Juan Jesus. Per il centrocampo è ai dettagli la trattativa per la fascia con Karsdorp mentre per il ruolo di centrale è molto vicino Badelj. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’11 che vorrebbe il Genoa per la prossima stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

ROMA – Si avvicina un innesto per la difesa. Si tratta del difensore del Torino Armando Izzo, intesa in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Per il vice Dzeko arrivano conferme su Kokorin.

FIORENTINA – Attivissimo il club viola. Tentativo per Leonardo Spinazzola. Le alternative sono Barreca, rientrato al Monaco dopo il prestito al Genoa, e Sema, di proprietà del Watford.

PARMA – Soluzione dalla Juventus. E’ vicinissimo Nicolussi Caviglia, contatti molto avanzati e fumata bianca che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato accelera per Antonio Marin, centrocampista della Dinamo Zagabria. E’ un classe 2001, ma che sembra già pronto ad alti livelli.

GENOA – Attivissimo il club rossoblu. Ufficiale l’arrivo di Zajc, chiuso anche l’innesto di Filippo Melegoni dall’Atalanta, superata la concorrenza del Parma. Fatta anche per Giuseppe Caso dall’Arezzo, operazione a titolo definitivo. Fatta per Badelj. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).