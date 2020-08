Calciomercato, le notizie del giorno – Muro contro muro alla Juve, scatenata la Lazio e Diego Costa in Italia

Calciomercato, le notizie del giorno – Sarà un mercato importante, forse quello più prestigioso degli ultimi anni. La Lazio è reduce da una stagione entusiasmante, il finale di campionato post-lockdown non può cambiare il giudizio su una squadra che ha entusiasmato, che ha espresso un ottimo calcio e dato filo da torcere alla Juventus.

CENTROCAMPO E ATTACCO – David Silva ha scelto la Real Sociedad. Si valutano tanti nomi, uno interessante è quello di De Paul dell’Udinese. L’intenzione è ripartire da Luis Alberto, Milinkovic e Leiva. Valutazioni sullo svincolato Bonaventura. In dirittura d’arrivo Fares. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi sul taccuino della Lazio, tantissime soluzioni.

La Juventus ha deciso di ricostruire, di ripartire quasi da zero dopo l’ultima stagione che è stata dai due volti. I bianconeri hanno vinto lo scudetto, ma non è bastato al tecnico Maurizio Sarri per salvare la panchina. Prevista una mini-rivoluzione anche sul mercato, l’intenzione è quella di liberarsi dei calciatori con un ingaggio importante e che non sono più indispensabili, il primo è stato Matuidi, a breve potrebbe essere il turno di Higuain e Khedira. Sarà una Juventus sicuramente più giovane. Le qualità di Dybala non sono di certo in discussione, è stato uno dei migliori della scorsa stagione. Ma potrebbe partire. Perché? Non per una situazione tattica, nonostante una comunque difficile collocazione nelle idee di Pirlo: per i grandi campioni un posto in rosa si trova. Ma principalmente per una questione economica. Dybala è l’unico che può portare nelle casse un discreto gruzzoletto e può entrare in qualche scambio, solo così la Juventus può regalarsi l’arrivo di un big. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una notizia che arriva direttamente dall’estero e che ha movimentato la giornata di mercato. E’ ancora in corso la Champions League, non sono mancate le grandi sorprese. Una di queste è stata l’eliminazione dell’Atletico Madrid contro il Lipsia, brutta prestazione per la squadra di Simeone e stagione ben al di sotto delle aspettative. Si sta già pensando alla prossima stagione, già circolano le prime voci di mercato. Una riguarda il futuro di Diego Costa e viene tirata in ballo anche la Serie A. Secondo quanto riporta Cadena Cope, l’ex Chelsea avrebbe rivelato ad alcuni amici l’ipotesi di un suo clamoroso approdo in Italia, esattamente a Milano. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).