Calciomercato, le notizie del giorno – Nomi super all’Inter, manovre Juve-Roma ed il futuro di Higuain

Calciomercato, le notizie del giorno – L’Inter sta per concludere una stagione veramente positiva, la squadra di Antonio Conte ha completato il campionato al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, l’impressione è quella di poter alzare ulteriormente l’asticella considerando la rivoluzione della Juventus che è iniziata con il cambio di allenatore e continuerà con i movimenti sul fronte calciatori. I nerazzurri sono stati grandi protagonisti anche in Europa League, si giocheranno l’ultimo atto nella partita contro il Siviglia, l’obiettivo è quello di alzare il trofeo. La dirigenza si è già mossa sul fronte calciomercato, sono in arrivo altri calciatori in grado di aumentare la qualità di una squadra già forte.

PORTIERE E DIFESA – In porta è stato deciso di continuare con Handanovic, una certezza nonostante qualche piccolo errore nell’arco della stagione. In difesa si sta lavorando per un altro calciatore in grado di fare la differenza, il nome è quello di Smalling, i rapporti con lo United sono buoni e si stanno intensificando i contatti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le soluzioni valutate, tanti nomi sul taccuino.

Una beffa. Sembrava fatta, poi i tentennamenti, qualche inserimento improvviso e ieri l’annuncio ufficiale: David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Niente Lazio per lo spagnolo nonostante i contatti, le belle parole e i buoni propositi. E adesso? I biancocelesti non si vogliono fermare e cercano un calciatore con le stesse caratteristiche. Il nome spuntato fuori è di quelli grossi: James Rodriguez. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Stagione non certo esaltante quella di Gonzalo Higuain, il cui futuro in bianconero rimane sempre più in bilico. Il ‘Pipita’ ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe cambiare aria già nella sessione di mercato che sta per aprirsi. In un’intervista a ‘Fox Sports Argentina’, l’attaccante classe ’87, ha parlato del suo futuro, tra le altre cose: “Per adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa. MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello. Ma ora sono alla Juve, vedremo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

JUVENTUS-ROMA – Clamoroso tweet del giornalista Schira: “Asse caldo tra #Paratici e #Fienga: #Juventus e #Roma intendono sfruttare gli ottimi rapporti per confezionare un nuovo scambio (con plusvalenze incluse…) dopo Spinazzola-Pellegrini della scorsa estate. Sul tavolo i nomi di Rugani, De Sciglio, Kluivert, Florenzi e Bernardeschi”.

FIORENTINA – Nuova soluzione per il club viola. Occhi puntati su Leandro Paredes. Si sta lavorando con il Psg per un prestito con obbligo di riscatto.

NAPOLI – Il club azzurro programma il futuro. In tre hanno rinnovato: si tratta di Mario Rui, Elmas e Di Lorenzo.

BOLOGNA – E’ fatta per De Silvestri, grande richiesta dell’allenatore Mihajlovic. La Roma su Tomiyasu, il club rossoblu chiede 25 milioni di euro.

GENOA E SAMP – Tentativo del Genoa per Caprari della Sampdoria, la trattativa è sembrata subito in salita. I blucerchiati provano a fare la spesa in casa Napoli, gli obiettivi sono Kevin Malcuit, Hysaj e Luperto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).