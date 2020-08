Calciomercato, le notizie del giorno – Tutti i nomi del nuovo Napoli, la Fiorentina è scatenata. Si muovono le squadre di Genova

Calciomercato, le notizie del giorno – Philippe Coutinho, uno degli acquisti più costosi nella storia del Barcellona, potrebbe diventare ancora più costoso per il Barcellona anni dopo il suo acquisto. Prestato dai blaugrana al Bayern Monaco fino al 31 agosto, Coutinho può ora dare un ritorno economico alla sua ex squadra, il Liverpool, come stipulato nel contratto che i ‘Reds’ hanno firmato con il Barcellona all’epoca. Come ricorda il quotidiano britannico ‘Daily Mail’, se Philippe Coutinho vincerà la Champions League con il Bayern Monaco, il Barcellona dovrà sborsare circa 4,5 milioni di sterline (quasi cinque milioni di euro). (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

ATALANTA – La Dea è alla ricerca di rinforzi. Sempre calda la pista Thauvin del Marsiglia, ma spunta anche il nome di Vojvoda dello Standard Liegi. Servono 5,5 milioni per il cartellino.

BOLOGNA – I felsinei sono alla ricerca di una punta in grado di fare la differenza nella prossima stagione. Due i nomi sul taccuino: Wind, protagonista con il Copenaghen in Europa League, e Sorloth, norvegese del Trabzonspor (33 gol in Turchia nell’ultima stagione in tutte le competizioni).

BENEVENTO – Pazza idea dei campani. Le ‘Streghe’ starebbero pensando a Sami Khedira come rinforzo per la mediana. Il centrocampista tedesco è in uscita dalla Juventus.

GENOA – Con Mattia Perin destinato all’Atalanta, la porta del Genoa cerca un nuovo proprietario. Oltre a quella di Bulka del PSG, ci sono le candidature di Sepe, Scuffet, Gabriel e Joronen.

SAMPDORIA – I blucerchiati rischiano di perdere Gaston Ramirez, corteggiato dal Torino. In caso di partenza dell’uruguayano, pronto il sostituto. Si tratta di Feghouli, ex Valencia, attualmente al Galatasaray. Per la porta piace Semper del Chievo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si tenta il colpo grosso. Quello in grado di portare ad un importante salto di qualità al centrocampo, reparto che nella scorsa stagione ha incontrato qualche problema. La Fiorentina bussa in casa Bayern Monaco e lo sponsor potrebbe essere Ribery. La dirigenza viola è pronta a tutto per Javi Martinez, in panchina nel netto successo in Champions League contro il Barcellona. (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO)

Il finale di campionato è stato comunque positivo, ma nel complesso la stagione del Napoli è stata al di sotto delle aspettative. Il rendimento con Ancelotti è stato deludente, si sono registrati dei malumori anche nello spogliatoio. Poi l’arrivo di Rino Gattuso, dopo un inizio difficile l’ex Milan ha ricompattato l’ambiente e conquistato buoni risultati. Adesso si sta programmando il futuro, il presidente De Laurentiis e il tecnico stanno valutando le operazioni di mercato, ecco la situazione nel dettaglio.

PORTIERE E DIFESA – Gattuso sembra intenzionato a puntare su Ospina, probabile dunque la cessione in prestito di Meret. Difficile uno scambio con il Torino per Sirigu. Quest’ultimo non è attratto dalla possibilità di giocarsi il posto da titolare con Ospina. Per la difesa il sacrificato sarà Koulibaly, si spera di incassare 70-80 milioni. E’ stato bloccato il sostituto, si tratta di Gabriel del Lille. Probabile l’addio anche di Maksimovic. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi sul taccuino del Napoli.