Calciomercato, le notizie del giorno – I nomi per la nuova Juventus di Pirlo, mosse importanti del Milan

Calciomercato, le notizie del giorno – L'accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è ormai a un passo. Lo svedese ha cambiato il volto della squadra di Pioli e ha migliorato il rendimento anche degli altri giocatori. I rossoneri vogliono fare di Ibra il centro del progetto e la conferma di Pioli, con il quale fin da subito Zlatan ha avuto un buon feeling, è stata decisiva in tal senso. Per quanto riguarda i dettagli del contratto si va verso un annuale con tanti bonus legati al raggiungimento degli obiettivi di squadra e personali, grazie ai quali potrebbe arrivare a guadagnare un massimo di 7 milioni: dalla qualificazione alla prossima Champions League, ad un eventuale successo in Europa League fino ad un certo numero di gol e presenze. Torna di moda il nome di Rodrigo de Paul.

Non sono da escludere colpi di scena sul fronte trattative, in particolar modo si parla molto di un possibile valzer che riguarda alcuni attaccanti. Abbiamo affrontato l’argomento con l’agente Giovanni Tateo, ecco quanto dichiarato ai microfoni di CalcioWeb.

DI PIAZZA – “Le voci sulla Reggina? Non c’è nessuna trattativa in ballo. Ha altri due anni di contratto con il Catanzaro e si trova molto bene, non ci sono i margini per un trasferimento”.

PARTIPILO E VANTAGGIATO – "Sono calciatori importanti in grado di fare la differenza. Il futuro sarà ancora alla Ternana, non hanno intenzione di muoversi".

Finisce dopo tre stagioni l'avventura di Blaise Matuidi alla Juventus. Come riporta 'RMC Sport', il centrocampista sosterrà in giornata le visite mediche in Francia, prima del suo trasferimento in MLS, all'Inter Miami di David Beckham. Nella sua esperienza in bianconero, iniziata nell'estate 2017, il 33enne ex calciatore del Psg ha vinto 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Per Matuidi 132 presenze e 8 gol. Inizia lo svecchiamento annunciato da Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions.

Pirlo ha intenzione di ripartire dal 4-3-3, ma soprattutto da calciatori giovani ma già pronti ed in grado di fare la differenza. Arrivano aggiornamenti veramente clamorosi direttamente dalla Spagna. Secondo Don Balon si starebbe pensando ad un mercato grandi firme, pronti colpi che avrebbero convinto Cristiano Ronaldo a rimanere in bianconero: Milinkovic-Savic, Kane e Bellerin per 210 milioni totali l'investimento per il serbo della Lazio (70 milioni), l'attaccante del Tottenham (100 milioni) e il laterale dell'Arsenal (40 milioni). Ma non è di certo finita, sono tanti altri i nomi che stanno circolando per la Juventus, richieste da parte di Pirlo.