Calciomercato, le notizie del giorno – Pistocchi ‘annuncia’ il nuovo 11 della Juve, la Lazio fa sul serio

Calciomercato, le notizie del giorno – Arrivano vere e proprie bombe sul calciomercato della Juventus. Una prima certezza è che il club bianconero ha in mente una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione, la scelta di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri e affidare la panchina ad Andrea Pirlo rappresenta un primo grande segnale sulle intenzioni della dirigenza. E’ vero che la squadra ha vinto il nono scudetto consecutivo, ma il club è arrivato ad una conclusione: è finito un ciclo e l’obiettivo è ripartire da un tecnico giovane e da una rosa da rivedere. Prevista una mezza rivoluzione. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato due tweet sul mercato in entrata ed uscita del club bianconero. Il primo sulle mosse in uscita: “Pirlo ha chiamato De Sciglio, Khedira, Higuain, Douglas Costa, Aron Ramsey e… Paulo Dybala. Sono tutti in lista di trasferimento”. Arrivano dunque altre conferme su una possibile uscita della Joya. Poi svela i nomi in entrata e sono soluzioni clamorose. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’11 della Juventus secondo il giornalista sportivo.

Il Monza mette le cose in chiaro. I brianzoli continuano il loro mercato per vincere la prossima Serie B ed ottenere la prima storica promozione in Serie A. Dopo gli arrivi degli attaccanti stranieri, Gytkjaer dal Lech Poznan e Maric dall’Osijek, sono state definite altre due trattative. Si legano ai biancorossi il centrocampista dell’Atalanta, Luca Colpani (ultima stagione a Trapani) e il difensore Giulio Donati (al Lecce nel 2019-2020, contratto triennale per l’ex Bayer Leverkusen). Era già stato ufficializzato il colpo Barberis dal Crotone. Ma non è finita qui. Sono attese a breve le ufficializzazioni del portiere Di Gregorio (di proprietà dell’Inter ma impegnato nei playoff di B con il Pordenone) e Bettella (proprietà Atalanta, impegnato invece nei playout con il Pescara). (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Stephan Lichtsteiner ha deciso di dire basta col calcio giocato. L’ex terzino di Lazio e Juve ha annunciato il suo ritiro con un video-messaggio pubblicato sui propri profili social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

GENOA – Il Genoa ha riscattato dal Sassuolo Francesco Cassata. Ai neroverdi circa 7 milioni di euro.

ROMA – Lucas Torreira potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista uruguayano dell’Arsenal sarebbe protagonista di uno scambio con Diawara della Roma. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. Clamorosa idea dei giallorossi: si prova a portare nella Capitale Bonucci.

CAGLIARI – Juan Jesus potrebbe ripartire dal Cagliari. Il difensore centrale brasiliano ritroverà in Sardegna Eusebio Di Francesco.

TORINO – Il Torino è alla ricerca di un portiere. In partenza Sirigu, il prescelto sembra essere Sepe del Parma. Contatti già avviati.

LAZIO – La Lazio potrebbe aggiungere alla rosa un nuovo portiere. Si tratta di Sergio Rico, classe 1993 attualmente al Siviglia ma di proprietà del PSG. Lo spagnolo è in scadenza nel 2021 con il club francese, che potrebbe dunque cederlo a titolo definitivo. L’ostacolo più grande riguarda l’ingaggio. Per l’attacco non solo Muriqi. Si segue anche Paulinho del Braga, 25 gol in 48 partite quest’anno. Ha una clausola di 30 milioni di euro, ritenuta eccessiva dai biancocelesti. C’è ancora distanza tra le parti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).