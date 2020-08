Calciomercato, le notizie di oggi – La Juventus cambia tutto, ore calde in casa Torino

Calciomercato, le notizie di oggi – Un fallimento. Può essere considerato così il percorso della Juventus in Champions League, si è conclusa una stagione deludente per il club bianconero nonostante la vittoria dello scudetto. E’ stato raggiunto l’obiettivo minimo, ma il rendimento in Europa è stato ben al di sotto delle aspettative. Sono già iniziate le valutazioni da parte del presidente Andrea Agnelli, non dovrebbero esserci grossi scossoni dal punto di vista dirigenziale, discorso diverso invece per allenatore e calciatori. Sarri è stato esonerato, al suo posto Pirlo. Si procederà sicuramente con una mezza rivoluzione anche sul fronte rosa, in tanti sono infatti con la valigia in mano. In difesa via Rugani, le chance sono ormai finite, tante novità anche sul fronte terzini, addio per Danilo a De Sciglio. A centrocampo potrebbe essere data un’altra chance a Rabiot e Ramsey. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i calciatori in uscita.

L’obiettivo sarà quello di confermarsi in campionato e puntare per l’ennesima volta a quel sogno chiamato Champions. Per farlo si dovrà ripartire da quelli che possiamo considerare dei punti fermi. Una base ottima alla quale dovranno aggiungersi pedine importanti per fare il salto di qualità in Europa. Pochi dubbi in porta: si ripartirà da Szczesny e Buffon. La difesa ha invece mostrato delle lacune importanti. E allora ci sarà da lavorare sul reparto arretrato. Chi rimarrà è sicuramente Matthjis de Ligt, arrivato la scorsa estate e diventato cardine della retroguardia bianconera dopo un’avvio di stagione tutt’altro che facile. Anche il centrocampo potrebbe subire delle variazioni. Già ultimato lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. La Juve ripartirà da colui che non è mai stato in discussione: Cristiano Ronaldo. Lui c’è sempre e sarà la punta di diamante anche del prossimo anno. E con Bernardeschi in bilico, a fargli compagnia ci sarà Paulo Dybala, altra nota positiva nella stagione fallimentare della Juve. Anche Kulusevski, prelevato a gennaio dal Parma, conoscerà il suo futuro in ritiro, anche se visto l’investimento molto probabilmente farà parte della rosa bianconera.. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La prima mossa è stata fatta. Il Torino ha silurato Moreno Longo e deciso di affidare la panchina per la prossima stagione a Marco Giampaolo. Si tratta di una scelta importante, di un allenatore reduce dalla deludente esperienza sulla panchina del Milan ma che può sicuramente riscattarsi. I granata non possono permettersi un’altra stagione anonima, per questo motivo il presidente Cairo si sta muovendo sul fronte calciomercato. Non sono da escludere cessioni eccellenti, anzi. I top player della squadra sono Sirigu e Belotti, entrambi potrebbero partire. In particolar modo sembra giunta al capolinea l’avventura in granata del portiere, questione di motivazione ma anche qualche incomprensione nelle ultime partite di campionato. Si sta ragionando per portare a termine qualche scambio. (TUTTI I NOMI PER IL TORINO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi per la porta.