Calciomercato, le notizie di oggi: acquisto Juve, il Monza sogna, il Napoli prova il colpaccio [FOTO]

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato non è ancora ripartito ufficialmente, anzi servirà ancora un po’ di tempo per concludere la stagione regolare, ma le trattative sono già in corso e le notizie non mancano. Tante le indiscrezioni, i colpi a parametro zero e gli affari che stanno nascendo in queste ore. Qui le notizie più importanti di giornata.

La Juve ha preso Albian Hajdari, centrale difensivo svizzero classe 2003. L’affare è legato a Kaly Sene, che lascerà i bianconeri per trasferirsi al Basilea. Proprio in questo scambio (da 4 milioni di euro complessivi), arriverà a Torino Hajdari, nazionale Under-17. Un mancino forte fisicamente, che si aggregherà alla Primavera dalla prossima stagione. A riportare la notizia è ‘Sky’.

Il pensiero è già rivolto alla prossima stagione, con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte. Il Monza ha ottenuto una meritatissima promozione nel campionato di Serie B dopo una stagione dominata in Serie C, adesso non ha intenzione di fermarsi e punta senza mezzi termini ad un altro salto di categoria. E’ l’obiettivo sbandierato a gran voce da Berlusconi e Galliani. “Quando sono andato a trovare Silvio Berlusconi non abbiamo festeggiato il risultato ottenuto. Ci siamo subito proiettati sul prossimo obiettivo: il brindisi lo abbiamo fatto per la Serie A” racconta l’ad Galliani al Corriere della Sera: “Non vogliamo lasciare dei vantaggi ai club che stanno giocando: fra allenamenti e amichevoli arriveremo allo stesso livello fisico delle altre quando il campionato a settembre ripartirà Il Monza è al 100% di Fininvest: nessun giocatore contattato si rifiuta di giocare da noi. Magari dopo non si trova l’accordo economico, come con Boateng: ho flirtato ma chiedeva uno stipendio incompatibile coi nostri parametri”. Su Ibrahimovic: “Lo adoro ma ha un ingaggio fuori portata”. (APRI L’ARTICOLO PER TUTTI I NOMI O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO)

Il Napoli grande protagonista sul mercato. La squadra di De Laurentiis prova ad anticipare i tempi e dopo aver incontrato Victor Osimhen e il suo entourage per sondare il terreno cerca anche rinforzi in mezzo al campo. Sul piede di partenza c’è Allan, poco utilizzato in questa stagione. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il nome giusto per la successione del brasiliano potrebbe essere quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 grande protagonista con la maglia del Salisburgo. L’ungherese ha una clausola di rescissione dal valore di 25 milioni di euro (L’APPROFONDIMENTO SU SZOBOSZLAI)