Calciomercato, le notizie di oggi – L’attaccante al Milan, Schurrle in Serie A e il futuro di Lautaro Martinez

Calciomercato, le notizie di oggi – Il Milan ha scelto Ralf Rangnick per il futuro. Sarà il tedesco a guidare i rossoneri nella prossima stagione e la lista degli obiettivi di calciomercato è lunghissima. Uno dei prescelti è Patrick Schick. Il ceco potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo del Diavolo. Schick si sposerà sabato con la sua fidanzata storica, Hana, ma la pandemia ha ritardato il tutto. E l’agente del ceco, Pavel Paska, ha aperto alla possibilità a ‘iDnes.cz’: “Non mi hanno detto nulla riguardo al Milan, ma se Rangnick dovesse andare lì…Conosce molto bene Patrik. È una delle persone che lo volevano al Lipsia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo l’accordo arrivato nelle ultime ore c’è anche l’ufficialità: il Milan ha riscattato Simon Kjaer dal Siviglia. Il difensore centrale danese ha fatto molto bene dalla ripresa del campionato di Serie A ed ha convinto la dirigenza, che ha versato agli andalusi 3,5 milioni di euro. Dietro la scelta ci sarebbe il benestare di Rangnick. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

L’attaccante Lautaro Martinez continua ad essere nei pensieri del Barcellona. La trattativa non è facile per le pretese del club nerazzurro, ma può andare in porto anche inserendo delle contropartite. Dopo Messi anche Suarez chiama l’argentino in blaugrana. “È un grandissimo giocatore – ha detto in un’intervista al quotidiano Sport – È in un periodo in cui sta giocando ad altissimo livello all’Inter. Non è facile arrivare in Italia dall’Argentina e dimostrare tutto ciò che ha dimostrato lui, specialmente in un calcio complicato come quello italiano”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata. André Schurrle non è più un giocatore del Borussia Dortmund. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club tedesco attraverso un comunicato ufficiale. Le parti hanno deciso di rescindere il contratto in scadenza nel 2021. Nel complesso l’esperienza con il Dortmund è stata altalenante: è arrivato nel 2016 ed ha collezionato 51 presenze con la maglia dei gialloneri. Adesso il Benevento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un colpo importante per la Serie B. Stiamo parlando di Riccardo Meggiorini, ex attaccante del Chievo che ha appena firmato il nuovo contratto con il Vicenza. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i calciatori che potrebbe cambiare maglia.