Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba su Juve e Inter, il casting attaccante e il sogno del Napoli

Calciomercato, le notizie di oggi – La scelta che può risultare decisiva per la stagione della Juventus. Il club bianconero si muove sul fronte calciomercato per regalare una squadra competitiva al tecnico Andrea Pirlo, arriverà anche un centrocampista ma il pensiero è rivolto al nuovo bomber. Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi al vaglio, ecco la situazione del dettaglio.

SUAREZ – E’ sicuramente il nome preferito e quello in pole per diventare il nuovo attaccante bianconero. Ci sono tutti gli accordi, quello con il calciatore e con il Barcellona per l’indennizzo. C’è solo un ostacolo rappresentato dai tempi tecnici. Il Pistolero dovrà sostenere l’esame entro la prossima settimana, servirà ancora del tempo, la Juventus ha intenzione di aspettare un calciatore in grado di fare la differenza e che sarebbe un affare anche dal punto di vista economico. La Vecchia Signora non ha fretta, può già contare su Dybala e Cristiano Ronaldo.

DZEKO – E’ stato molto vicino alla Juventus, ma adesso la situazione si è complicata di molto. La Roma non riesce a sbloccare l’affare Milik con il Napoli e ovviamente non può liberare il bosniaco. La strategia in casa giallorossa è cambiata dopo l’infortunio di Zaniolo, il club non può permettersi di perdere un altro big. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi di mercato della Juventus per l’attacco. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Bomba di calciomercato lanciata dalla Spagna: come riferisce As, Inter e Juventus avrebbero preso informazioni sul terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo. Il tutto, però, sarebbe rimasto fermo al sondaggio. Non si è andati oltre, secondo lo stesso quotidiano, perché l’ingaggio del 32enne sarebbe fuori portata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Pupu Gomez ha detto no, l’argentino ha deciso di rimanere all’Atalanta. L’assalto dell’Al-Nasr non ha portato gli effetti sperati, sono stati messi sul piatto tanti milioni di euro, ma l’attaccante ha scelto il progetto. Gomez è legato tantissimo alla piazza di Bergamo e non ha intenzione di abbandonare i tifosi, soprattutto dopo gli ultimi mesi molto difficili a causa della pandemia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

NAPOLI – Il club azzurro tenta il grande colpo per la fascia. Tentativo per Emerson Palmieri, in Italia seguito anche da Juventus e Inter.

CAGLIARI – “Godin è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. C’è stato un approccio da parte nostra. E lui ha mostrato gradimento per la destinazione. Su di lui però ci sono anche altre squadre. E di fronte a un campione del suo calibro, importante anche per le sue qualità di leadership, è inevitabile che la trattativa non sia facile”. Sono le dichiarazioni di Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari.

TORINO – “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa “Ola” Aina”. Nuovo tentativo per Joao Pedro del Cagliari, la trattativa per il momento è ancora in salita. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe convincere i sardi.

INTER – Nome nome per l’attacco ed è assolutamente a sorpresa. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Gervinho del Parma, contatti con l’entourage.

GENOA – Si tenta il colpaccio Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham. Mourinho: “Se il Genoa prendesse Danny Rose penso che prenderebbero un buon giocatore, qui abbiamo gia’ Davies e Sessegnon sul quale abbiamo investito molto quindi per lui sarebbe molto dura”. Dopo Zajc e Karsdorp si lavora anche per Cutrone della Fiorentina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).