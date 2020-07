Calciomercato, le notizie di oggi – La classifica svincolati, colpo di scena su Buffon e le ultime sul Napoli

Calciomercato, le notizie del giorno – Monza grandi firme. E si sapeva. Da quando Silvio Berlusconi si è insediato nella proprietà brianzola, ha sempre pubblicamente affermato i suoi obiettivi: Serie B e poi subito A. Il primo step è stato raggiunto, adesso è il turno del secondo. Per conquistare la massima serie però, è evidente, servono anche i grandi calciatori. In attacco, ad esempio, sono circolati tantissimi nomi. Dal sogno Ibra alla suggestione Boateng passando per Alfredo Donnarumma. In attesa di capire cosa ne sarà, anche perché i campionati sono in corso, spunta fuori un altro nome importante: Giuseppe Rossi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Buffon deve fare l’allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un’esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio”. Sono le dichiarazioni di Silvano Martina, ex calciatore e procuratore di Gigi Buffon, interessanti dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli. Un giorno potrebbe allenare la Juventus? “Per me sì. La differenza tra lui e gli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un dono di natura che ha”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ del mercato del Napoli. Parole importanti sulle trattative per i rinnovi e su quelle in entrata. Si parte da Osimhen: “In questo momento non c’è trattativa: non abbiamo accordo con nessuno, lui è solo venuto a vedere la città. Se trattiamo lui non vuol dire che va via Milik, stiamo solo seguendo un calciatore importante”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

I campionati sono ormai nella fase decisiva, già dalle prossime partite sono in arrivo i primi verdetti. Ma le società non stanno di certo a guardare, si sta lavorando per anticipare i tempi sul fronte calciomercato, l’intenzione è muoversi con netto anticipo e non aspettare il mese di settembre. L’Equipe ha formato una squadra con i migliori 11 calciatori senza contratto, ovvero giocatori che si sono già liberati o che lo faranno entro agosto. La squadra è veramente stellare ed in grado di lottare per grandi obiettivi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con la Top 11.