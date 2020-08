Calciomercato, le notizie di oggi – Esubero di lusso alla Juve. Grandi nomi per Genoa, Atalanta e Fiorentina

Calciomercato, le notizie di oggi – La Juventus è alla ricerca di un attaccante, oggi è arrivata una notizia che ha infiammato i supporter bianconeri. Suarez è in uscita dal Barcellona, il tecnico Koeman ha deciso di non puntare sull’attaccante e l’ha comunicato al diretto interessato. E’ in uscita e adesso dovrà trovare l’accordo con un’altra squadra. I tifosi bianconeri chiedono a gran voce l’arrivo dell’uruguaiano, sarebbe il colpo perfetto in attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo. I bianconeri stanno valutando alcune ipotesi low cost come Dzeko ed in parte Milik, ma si tratta di soluzioni che non entusiasmato i tifosi. Al contrario Suarez è un nome in grado di infiammare la piazza per quanto dimostrato in carriera. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.

La nuova Juve targata Andrea Pirlo si è ritrovata alla ‘Continassa’ per dare il via ufficiale alla nuova stagione Sono attesi tutti i calciatori tranne gli infortunati de Ligt e Khedira. Di buon’ora è arrivato Andrea Pirlo, tra i primi calciatori a presentarsi Chiellini e i due nuovi acquisti Kulusevski e Romero. Attesa per Higuain, che nel frattempo sta trattando la risoluzione del contratto, unica soluzione rimasta alla Juve visto che non ci sono club disposti ad investire per il cartellino dell’attaccante. Futuro che potrebbe vedere l’argentino in MLS. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mosse a sorprese in casa Parma. Dopo l’addio con Faggiano, il club ha definito anche la separazione con D’Aversa, l’allenatore ha fatto bene negli ultimi anni ma si è deciso per il divorzio. E’ stato già scelto il sostituto, si tratta dell’ex Lecce Liverani, l’ufficialità è prevista già nella giornata di domani. Poi si lavorerà sul fronte mercato, con le prime trattative che sono state avviate. In uscita Gervinho, Alves e Kucka, l’obiettivo è alleggerire il monte ingaggi. PORTIERE E DIFESA – Ancora da definire la situazione portiere. Sepe potrebbe rientrare in un vero e proprio valzer di estremi difensori. In pole per il sostituto c’è Gabriel. Al momento non si registrano grosse trattative per la difesa, ma qualcosa dovrà essere fatto, considerando anche le cessioni.

JUVENTUS – Andrea Pirlo ha individuato il regista per la prossima stagione. Si tratta di Locatelli del Sassuolo. La valutazione del club neroverde si aggira sui 40 milioni di euro. I bianconeri potrebbero inserire nella trattativa qualche contropartita.

GENOA – E’ sempre più vicino un doppio colpo. In attesa di definire la questione allenatore (Maran in pole), si provano a concludere le trattative per il centrocampista Obiang e l’attaccante Caprari. Chiesto Younes al Napoli.

ATALANTA – Il club nerazzurro ha individuato il rinforzo in grado di portare al definitivo salto di qualità. Si tratta di lorian Thauvin. Il calciatore ha dato l’ok al trasferimento, adesso serve l’accordo con il Marsiglia.

LAZIO – Si guarda all’estero anche per la difesa. I giocatori seguiti sarebbero l’argentino Lisandro Martinez e il messicano Edson Alvarez, entrambi dell’Ajax. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continua senza sosta il lavoro del direttore sportivo Vagnati. Il Torino prende sempre più forma, dopo l’arrivo dell’allenatore Giampaolo la dirigenza si è mossa per costruire una squadra all’altezza e riscattare l’ultima deludente stagione. I primi due colpi possono considerarsi sicuramente di livello, si tratta del terzino Ricardo Rodriguez e del centrocampista Linetty. Nella giornata di oggi è stata raggiunta l’intesa per il terzo innesto. Si tratta di Mërgim Vojvoda dello Standard Liegi classe ’95. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Beffa sul mercato in casa Fiorentina. Il difensore Thiago Silva, reduce dalla finale di Champions League con la maglia del Psg.Il presidente Commisso non è rimasto a guardare e si è avvicinato a chiudere due trattative molto importanti, un centrocampista ed un attaccante. Per la mediana è vicino Lucas Torreira dell’Arsenal, seguito anche dal Torino, l’ex Sampdoria è avviato a diventare un calciatore della Fiorentina. Per il ruolo di centravanti è stato scelto Piatek. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).