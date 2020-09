Calciomercato, le notizie di oggi – Karsdorp blocca De Sciglio, giro di attaccanti, Dele Alli in Italia

Calciomercato, le notizie di oggi – Non solo sull’attacco sono concentrate le attenzioni della Roma sul mercato, ma anche sulla fascia. Con Karsdorp in direzione Genoa, si era sbloccata la trattativa per De Sciglio nella capitale. Il confronto del terzino olandese con la dirigenza giallorossa, però, ha cambiato all’ultimo minuto le carte in tavola. Il giocatore ha bloccato la destinazione ligure, vorrebbe giocarsi le sue chance con Fonseca. Salta, quindi, anche il passaggio dell’esterno italiano dalla Juventus.

E, a quanto pare, i tifosi della Roma ringraziano. Sono tanti i messaggi sui social che affrontano la questione. Quasi nessuno, tra i supporters giallorossi, voleva De Sciglio, non considerato all’altezza oltre che sempre alle prese con numerosi acciacchi fisici. E così, tra un “grazie Karsdorp” e un “sei il mio nuovo idolo“, le reazioni ironiche si sono sprecate su Twitte (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER TUTTI I MESSAGGI)

Novità di calciomercato. Si potrebbe chiudere il giro di attaccanti in Serie A. Arkadiusz Milik ha accettato la Roma. L’arrivo del polacco potrebbe sbloccare definitivamente l’affare Dzeko-Juve. Il vertice di oggi a Trigoria tra i dirigenti giallorossi e David Pantak, procuratore di Milik ha dato esito positivo ed ha sbloccato il tutto. Ora le visite mediche. Milik rinnoverà il contratto con il Napoli e (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Si avvicina sempre di più il gong sulla finestra di calciomercato, i prossimi dieci giorni saranno decisivi per chiudere alcune trattative già avviate nelle scorse settimana. Quello di Serie A si preannuncia un campionato bellissimo, ma anche Serie B e Serie C regalano emozioni, così come non mancano le operazioni all’estero. Ecco tutto nel dettaglio.

UFFICIALITA‘ – “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru”.

“Il Benevento Calcio comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla Cavese 1919 il calciatore Salvatore Tazza. Al difensore partenopeo si augurano le migliori fortune personali e professionali”.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani al Bologna FC: l’attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblù”.

LAZIO – Torna d’attualità il nome di Nastasic, ora allo Schalke. L’ex Fiorentina può rappresentare un’occasione anche dal punto di vista economico.

GENOA – Il club rossoblu deve fare i conti con il no dell’esterno Karsdorp. E’ sempre più vicino l’arrivo (I NOMI PER GENOA, SAMP, TORINO E VERONA E LA SUGGESTIONE ALLI)