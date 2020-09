Calciomercato, le notizie di oggi – Manovre importanti al Milan, l’intrigo Juve e il ritorno di Borja Valero

Calciomercato, le notizie di oggi – Doccia fredda in casa Roma per il gravissimo infortunio di Zaniolo in occasione della partita di Nations League dell’Italia contro l’Olanda. Si tratta del secondo problema serio a distanza di pochi mesi, il talento italiano si è rotto il crociato: dovrà stare fermo 6 mesi e quindi salterà gran parte della prossima stagione. L’obiettivo è rientrare per la parte finale ed essere protagonista all’Europeo con l’Italia. Nel frattempo cambiano inevitabilmente le strategie anche sul mercato della Roma. E di conseguenza riguarda anche la Juventus. Sembra infatti da escludere, a questo punto, la cessione di un big come Dzeko, sarebbe troppo per i giallorossi rinunciare a due calciatori così importanti. l bianconeri dovranno quindi chiudere, ad ogni costo, per Suarez. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

PARMA – Novità in arrivo. Raoul Bellanova e Filippo Melegoni sono pronti per firmare. Colpi dall’Atalanta, si tratta di due calciatori che potrebbero essere delle sorprese. Il Parma è in corsa per gioiellino dell’Atletico Madrid: Nehuen Perez.

CAGLIARI – “L’incontro non è andato bene, rimane a Milano. Se riusciremo a regalarlo a Di Francesco? No, impossibile. Credo proprio che rimarrà a Milano, l’Inter lo vuole tenere. La trattativa per Fazio? Stiamo discutendo con la Roma, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare. Zaza? Non ci interessa minimamente, abbiamo Pavoletti e Simeone. Ounas possibile contropartita del Napoli per Nandez? Assolutamente no, Nandez rimane da noi, non l’abbiamo mai proposto a nessuno”. Sono le dichiarazioni del presidente Giulini.

GENOA – “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Genoa il calciatore Lennart Czyborra a titolo temporaneo della durata biennale con obbligo di riscatto. Nel ringraziare il giocatore per questi mesi in nerazzurro, gli auguriamo il meglio per questa sua nuova esperienza professionale”. Adesso si sta per chiudere per altri due colpi: Karsdorp, ex Roma e Zajc, il trequartista sloveno ex Empoli.

FIORENTINA – Il club viola si è assicurato le prestazioni di Borja Valero. L’ex Inter ha accettato il ritorno con i viola. Joe Barone ha fatto un punto sul mercato viola: “Mercato? Stiamo valutando tutte le opportunità. Torreira? Vediamo, stiamo lavorando con Pradè. Chiesa? Ne parleremo con calma a Firenze”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Manovre importanti in entrata ed uscita. Il Milan ha intenzione di alzare l’asticella dopo l’entusiasmante ultima parte della scorsa stagione e si sta muovendo con insistenza sul fronte calciomercato. La conferma di Stefano Pioli in panchina rappresenta una prima base di partenza, poi è stato piazzato il colpo Tonali. Si tratta di un calciatore giovane ma con ancora importanti margini di miglioramento, già per il presente rappresenta una sicurezza. Il prossimo movimento sarà probabilmente in uscita: Paquetà è sempre più vicino al Lione e nelle casse del club dovrebbero entrare poco meno di 25 milioni di euro. Le qualità del brasiliano non sono in discussione, ma il rendimento nell’ultima stagione non è stato all’altezza. Arriverà un altro centrocampista, si è un pò complicata la pista per il ritorno di Bakayoko, adesso in pole c’è Boubakary Soumaré del Lille. Arriva il portiere Tatarusanu. Ma sono anche altri i calciatori finiti nel mirino dei rossoneri, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi valutati.