Calciomercato, le notizie di oggi – Messi può arrivare in Italia, De Rossi in Serie A e rivoluzione Torino

Calciomercato, le notizie di oggi – Leroy Sané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. La notizia era nell’aria e nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità. Per l’esterno tedesco, ex Manchester City, un contratto fino al 2025. “Il Bayern è un club molto grande e ha grandi obiettivi e questi obiettivi si adattano a me – le prime parole di Sané da calciatore dei bavaresi -. Non vedo l’ora che inizi la nuova sfida e di allenarmi con la squadra. Conosco Hansi Flick della nazionale U21, abbiamo avuto un’ottima relazione lì. Voglio vincere il maggior numero possibile di titoli con il Bayern e la Champions League”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Messi-Day. Anzi, #Messiday. In linguaggio social, così potremmo definire la giornata di oggi, perlomeno per ciò che circola negli ambienti pallonari. La bomba proveniente dalla Spagna e riguardante la decisione dell’asso argentino di non voler rinnovare con il Barcellona ha stuzzicato la fantasia di molti tifosi, italiani e non. In altra pagina abbiamo raccontato infatti l’ironia e i sogni degli utenti sul web, ma anche spiegato quale potrebbe essere la verità dietro una scelta da definirsi comunque coraggiosa. Quindi le motivazioni dietro una conferma a vita al Barça o quelle su un possibile addio, comunque difficile. (LE SQUADRE ITALIANE SULL’ARGENTINO)

Momento di vera crisi in casa Fiorentina, il club viola non può di certo considerarsi al sicuro e dovrà conquistarsi la salvezza nelle prossime partite. La sconfitta contro il Sassuolo ha fatto veramente male e complica sempre di più la corsa per mantenere la categoria, le prossime due partite contro Parma e Cagliari saranno fondamentali. Il nome per il futuro è De Rossi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’obiettivo è raggiungere la salvezza. Non è un buon momento per il Torino, il club granata sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative ed è a rischio retrocessione. Le prossime partite saranno decisive per raggiungere l’obiettivo salvezza, già a partire dalla prossima sfida contro la corazzata Juventus. Tanti calciatori hanno deluso le aspettative, per questo motivo non è da escludere una vera e propria rivoluzione. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli obiettivi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).