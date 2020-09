Calciomercato, le notizie di oggi – Messi resta al Barcellona, Rogerio lascia il Sassuolo, colpaccio Cagliari

Calciomercato, le notizie di oggi – A mettere fine sulla telenovela ci pensa Lionel Messi. L’argentino è uscito allo scoperto e ha fatto chiarezza sul suo futuro. Queste le poche parole rilasciate a ‘Goal.com’: “Non ero felice e volevo lasciare. Non mi è stato permesso in nessun modo e rimarrò nel club, per non andare in una disputa legale. La gestione del club da parte di Bartomeu è un disastro”. Alla fine, quindi, la ‘Pulce’ rimarrà in blaugrana. Appuntamento con il Manchester City, o chi per esso, rimandato alla prossima stagione.

Come riportato da ‘Sky Sport’, è quasi fatta per l’addio di Rogerio al Sassuolo. Accordo raggiunto tra i neroverdi ed il Newcastle per la cifra di 14 milioni di euro. Una cifra importante nelle casse degli emiliani, che andranno ora alla ricerca di un nuovo esterno sinistro da regalare a De Zerbi.

INTER – I nerazzurri, dopo Hakimi e Kolarov, pensano a Darmian per la fascia, che Conte ha allenato in Nazionale. La conferma arriva dal Ds del Parma Carli: “C’è un discorso con l’Inter impostato dalla scorsa stagione. Ne stiamo parlando”, ha detto oggi in conferenza.

BENEVENTO E CROTONE – Si muovono le neopromosse in Serie A. Altro colpo del Benevento, che ha ufficializzato Caprari in prestito dal Benevento. Mentre il Crotone, dopo Magallan dall’Ajax, avrebbe messo nel mirino anche Paz del Lecce.

BOLOGNA – Perfezionato il passaggio del giovane terzino sinistro scozzese degli Hearts Aaron Hickey. Si attende l’ufficialità in giornata, la formula è prestito con diritto di riscatto.

ATALANTA – Altre due uscite dopo quella di Castagne in direzione Leicester. Il difensore 22enne Marco Varnier verso il ritorno a Pisa, possibile prossima squadra anche dell’attaccante 23enne Vido. Si attende l’ufficialità per Romero. Dopo Karsdorp, per la fascia si valutano anche Piccini e Faraoni.

GENOA E CAGLIARI – Ritorno di fiamma per il Genoa, che starebbe pensando al ritorno di Pavoletti. E’ il neo tecnico Maran, che lo ha avuto a Cagliari, ad aver spinto per il suo arrivo. Per i sardi c’è invece Riccardo Sottil, nazionale Under 21 figlio dell’ex difensore ed ex tecnico del Pescara Andrea. La formula è prestito con diritto di riscatto (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER LE ULTIME SU MILAN, VERONA E FIORENTINA)