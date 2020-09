Calciomercato, le notizie di oggi – Morata alla Juve, Sampdoria scatenata, il Genoa sogna l’attaccante

Calciomercato, le notizie di oggi – Il campionato di Serie A è partito con il botto, ma a tenere banco sono anche e soprattutto le trattative di calciomercato. Le squadre continuano a muoversi, il gong si avvicina sempre di più. I grandi club sono pronti a chiudere un altro colpo in entrata, ma arrivano aggiornamenti anche su altre società. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori pronti a cambiare maglia.

GENOA – Il club rossoblu è letteralmente scatenato. Destro ha fatto molto bene all’esordio contro il Crotone, ma si sta cercando un’altra spalla per Pjaca. Nuovo contatto con la Lazio per Caicedo, la valutazione è di 7 milioni di euro. Il problema è l’ingaggio, ma che può essere superato con un sacrificio da entrambe le parti.

CROTONE-SPAL – Testa a testa per l’attacco. Il nome è quello di Sebastiano Esposito, il futuro del calciatore dell’Inter dovrebbe essere lontano dai nerazzurri.

CAGLIARI – Grandissimo colpo di mercato, è fatta per Godin dell’Inter, a breve le visite mediche. Ma c’è anche un altro nome, come confermato dal ds Carta. “Kerk lo stiamo seguendo, è un attaccante esterno che potrebbe essere funzionale al mister. La trattativa non è definita, ci stiamo lavorando”. Il nome è Gyrano Kerk, ala destra classe ’95 dell’Utrecht (I NOMI PER VERONA, SAMPDORIA E TORINO)

Novità in arrivo in casa Sampdoria. Il club blucerchiato è reduce dalla brutta prestazione contro la Juventus, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il tecnico Ranieri ha bisogno di innesti in tutti i reparti, soprattutto sulla trequarti e a centrocampo.

E’ fatta per Keita Baldé, l’ex Inter si candida ad essere grande protagonista per qualità e personalità. La conferma dell’accordo è arrivato direttamente dal presidente Ferrero intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Considero Keita Baldé un giocatore della Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche”. Adesso tutto su Candreva: “Ci stiamo lavorando”. L’accordo con l’Inter è (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Calciomercato Juventus – Alvaro Morata si appresta a diventare il nuovo attaccante bianconero. Ad annunciare l’accelerata sulla trattativa è Sky Sport, che svela anche i dettagli: prestito di 9 milioni con riscatto fissato a 45. Il calciatore già domani sarebbe atteso a Torino per le visite mediche. Una virata improvvisa. Probabilmente (TUTTI I DETTAGLI)