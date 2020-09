Calciomercato, le notizie di oggi – Occasioni dal Psg, l’annuncio su Dzeko e le mosse di Torino, Genoa e Samp

Calciomercato, le notizie di oggi – Il Psg ha accarezzato la possibilità di vincere la Champions League, il club francese ha dovuto fare i conti con il Bayern Monaco, i tedeschi si sono confermati superiori in finale dal punto di vista tecnico e fisico. E’ stato raggiunto l’ultimo atto della competizione, un risultato mai conquistato nella storia del club, i passi in avanti sono stati dunque importanti in attesa di altri innesti in grado di aumentare la qualità della squadra. Inevitabilmente ci saranno delle cessioni, il Psg ha bisogno di disponibilità economica. Non solo i problemi legati al Covid, con una serie di calciatori positivi, ma anche difficoltà sul fronte bilancio. Servirà incassare circa 70 milioni di euro, in particolar modo sono stati messi sul mercato due calciatori e le squadre italiane si sono messe in fila. Il primo è il portiere Alphonse Areola, ma principalmente occhi su Julian Draxler. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

In casa Roma tiene banco il futuro dell’attaccante Edin Dzeko, il bosniaco è sempre seguito dalla Juventus, ma i bianconeri al momento sembrano più indirizzati su Suarez. Guido Fienga, CEO della Roma, durante il Premio Calabrese ha fornito interessanti indicazioni. “Edin è il capitano della Roma. E fintanto lui vorrà, rimarrà un giocatore della Roma”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

ATALANTA – Si cerca il sostituto di Castagne. Rick Karsdorp della Roma, Davide Faraoni dell’Hellas, Cristiano Piccini del Valencia e Davide Zappacosta del Chelsea sono i calciatori candidati, il più vicino è proprio Zappacosta.

INTER – Non solo Vidal, l’Inter ha rinunciato a Tonali per chiudere un altro doppio colpo. Non solo il cileno, Conte ha chiesto anche Kante, i nerazzurri provano ad accontentare le richieste del Chelsea di 50 milioni.

SAMPDORIA – Il presidente Ferrero si sbilancia sul mosse del club blucerchiato. “Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è. Ho venduto Linetty al Toro, è vero, a 9 milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno: dalla Juve alla Roma all’Inter non c’è una big che sta comprando” le parole a Il Secolo XIX.

GENOA – Il club rossoblu è letteralmente scatenato. Sempre più vicino il difensore Ranocchia, è fatta anche per Lennart Czyborra, esterno di difesa tedesco classe 1999 di proprietà dell’Atalanta. Domani visita e firma.

TORINO – L’obiettivo è rinforzare il centrocampo, il punto debole della scorsa stagione. Dopo Linetty l’intenzione è chiudere sia per Torreira che per Pereyra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una vera e propria rivoluzione. Il Napoli ha serie intenzioni per la prossima stagione, almeno quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. L’obiettivo minimo è raggiungere il quarto posto, il tecnico Gennaro Gattuso ha fatto un grande lavoro. L’ex Milan ha riportato un pò di entusiasmo, ma soprattutto ha compattato l’ambiente dopo i momenti di tensione con Ancelotti in panchina. La dirigenza sta lavorando senza sosta sul fronte mercato, è stato piazzato il colpo più importante dal punto di vista economico con l’arrivo di Osimhen, mentre in uscita Allan è stato ceduto all’Everton. In attesa di sistemazione anche Ghoulam, Demme, Ounas, Younes, più la situazione Milik. Ma non solo, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori pronti a lasciare il Napoli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).