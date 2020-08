Calciomercato, le notizie di oggi – La panchina del Genoa, il ritorno di Piatek in Italia ed i super nomi per il Torino

Calciomercato, le notizie di oggi – Il Genoa prepara una mezza rivoluzione. Il club rossoblu è reduce da una stagione veramente negativa, la salvezza è arrivata all’ultima giornata e principalmente per demeriti altrui. Il presidente Preziosi è sempre in attesa di passi per la cessione del club, nel frattempo sta già lavorando per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare un campionato all’altezza. La prima mossa può essere considerata importante, c’è l’accordo con il direttore sportivo Faggiano, già deciso l’addio al Parma. Poi inizierà la caccia al nuovo allenatore. Infatti, nonostante l’obiettivo raggiunto, l’allenatore Nicola ha poche chance di essere confermato. Il nome in pole valutato è quello di Vincenzo Italiano, protagonista di una stagione ottima con lo Spezia, la situazione potrebbe complicarsi in caso di promozione. (LA NOTIZIA E L’ALTRO NOME).

Accordo raggiunto tra Inter e Manchester United per la permanenza di Alexis Sanchez in nerazzurro. L’attaccante cileno ha firmato un contratto sino al 2023. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Quasi due mesi dopo le visite mediche, è arrivata anche l’ufficialità. Pierre Kalulu, 20enne difensore in arrivo a parametro zero dal Lione, ha firmato con il Milan fino al 2025. Un investimento in prospettiva per il giovane terzino che si è messo in mostra con le nazionali giovanili francesi, ma non ha ancora esordito tra i professionisti con i club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Krzysztof Piatek torna in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, la Fiorentina ha praticamente trovato l’accordo con l’Hertha Berlino per il ritorno in Italia dell’ex centravanti di Milan e Genoa. L’attaccante polacco arriverà in prestito con riscatto obbligatorio. Dopo l’exploit al Genoa, dove era arrivato dal KS Cracovia, Piatek ha fatto molto bene da gennaio a giugno 2019 con il Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Lazio ha iniziato a sondare il terreno per alcuni elementi ritenuti adatti al gioco della Lazio e per altri nomi espressamente richiesti da Inzaghi. Un calciatore che appartiene a quest’ultima categoria è sicuramente Mohamed Fares. L’esterno della SPAL è un pallino di vecchia data. La Lazio lo segue da diversi anni e questo potrebbe essere quello giusto per veder concretizzare il passaggio del giocatore in biancoceleste. C’è l’accordo con i ferraresi, retrocessi in Serie B, e il gradimento del calciatore. La trattativa è in dirittura d’arrivo. Il nome che fa impazzire la piazza è però quello di David Silva, profilo top per la Champions. Un curriculum che parla da solo, tra Europei e Mondiali conquistati con la Spagna e campionati vinti con il Manchester City. (La NOTIZIA E GLI ALTRI NOMI)

L’ultima deludente stagione è già alle spalle. Il Torino è reduce da un campionato veramente al di sotto delle aspettative, l’obiettivo salvezza è stato raggiunto tra mille difficoltà. Dopo l’esonero di Walter Mazzarri, la squadra è entrata sempre più in crisi, l’arrivo di Moreno Longo non ha portato gli effetti sperati, l’ex Frosinone non ha convinto. Per questo motivo il presidente Cairo ha deciso per il ribaltone, il nuovo allenatore è Marco Giampaolo. Si tratta di una scelta convincente, l’ex Milan è un ottimo tecnico e avrà il compito di riportare entusiasmo nell’ambiente. Sono già iniziate le manovre sul fronte calciomercato. (TUTTI I NOMI IN ENTRATA). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi.