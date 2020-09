Calciomercato, le notizie di oggi – Si completa il puzzle Juve-Roma-Napoli, attaccante per l’Inter e altri botti

Calciomercato, le notizie di oggi – Netta accelerata della Roma per Marash Kumbulla. I giallorossi hanno scelto il difensore centrale del Verona come rinforzo per la retroguardia di Fonseca. Sembrano beffate, dunque, Lazio e Inter, che da tempo seguivano il calciatore. Per Smalling la trattativa col Manchester United è ancora in salita e per Izzo il Torino non vuole la formula del prestito con riscatto ma un conguaglio immediato. Ecco perché è spuntata la terza soluzione, anche se le prime due non sono tramontate del tutto e la Roma potrebbe accogliere anche un altro centrale difensivo. Kumbulla arriverebbe nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter si candida ad essere la principale candidata alla vittoria dello scudetto nella prossima stagione, insieme alla Juventus può contare sulla rosa più forte. E’ arrivato Hakimi per la fascia, in difesa Kolarov è in grado di garantire qualità ed esperienza, il prossimo colpo sarà Vidal. Il cileno è pronto a raggiungere Milano nelle prossime ore e poi potrà a mettersi a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Poi la rosa si completerà con l’arrivo di un altro attaccante. Lukaku rappresenta una certezza, Lautaro potrebbe continuare in nerazzurro nonostante i continui assalti di Barcellona e Real Madrid, ma non è da escludere completamente la partenza. E in entrata? Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le possibili soluzioni in casa Inter per l’attacco. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si stanno per completare tutti i pezzi del puzzle per l’attacco di Juventus, Roma e Napoli. Ma andiamo con ordine. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con quello azzurro per il trasferimento alla corte di Fonseca del polacco Milik, operazione da 25 milioni di euro così distribuiti: 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Il calciatore si è convinto dopo l’impossibilità di chiudere l’affare con la Juventus. Novità proprio sul fronte bianconero. Situazione sempre più complicata sul fronte Suarez, i tempi tecnici per ottenere la cittadinanza italiana si allungano sempre di più, tanto che sarebbe difficile concludere tutto in tempo per inserire il calciatore nella lista Champions. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

MANDZUKIC – Si avvicina una nuova destinazione per l’ex Juventus. L’attaccante ha trovato l’accordo con il Fenerbahce, da limare gli ultimi dettagli. Sostituirà Vedat Muriqi, che si è trasferito alla Lazio.

DE PAUL – L’attaccante potrebbe lasciare l’Italia. Si è riaperta la trattativa con il Leeds, l’offerta è di quelle convincenti: 40 milioni di euro.

ATALANTA – Vicino un altro innesto per il club nerazzurro. Si tratta dell’esterno sinistro del Paok Salonicco Giannoulis, operazione da quasi 7 milioni di euro.

TORINO – Non è scontato il futuro di Belotti. Il Tottenham prepara il rilancio. Nella trattativa è stato proposto anche Danny Rose, nel mirino anche del Genoa. E’ fatta per Murru.

GENOA – Sorpresa per l’attacco. Si attende una risposta da Pjaca, ma l’ultimo nome è quello di Caicedo della Lazio, in uscita dopo l’arrivo di Muriqi.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato avrebbe individuato il dopo Linetty: Mattia Valoti, centrocampista della Spal. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).