Calciomercato, le notizie di oggi – Suarez alza la voce, rumors su Messi, Pato torna in Italia

Calciomercato, le notizie di oggi – In principio fu Piqué, poi la rivoluzione tecnica, poi Messi (ma non pubblicamente), ora Suarez. Terremoti del genere, in casa Barcellona, forse non si sono mai visti. Tutti scontenti, la società che “parla ma non parla”, che alla stampa dice ed ai calciatori no. E questi si infastidiscono, al di là dei risultati sportivi molto negativi.

In un’intervista al Pais, Luis Suarez è uscito allo scoperto. Ha parlato chiaro. E sembrano le parole già ascoltate da Piqué subito dopo la debacle in Champions col Bayern Monaco: “Si parla di alcuni nomi fatti dal presidente, di possibili partenze, ma nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se è questa la loro intenzione, allora i responsabili di questa scelta vengano a parlare direttamente con me. Anche io voglio il bene del Barcellona e al momento la mia idea è di restare qui se il club lo vuole. Koeman? Non l’ho sentito”.

“Guardate al Real. Lo scorso anno si davano Kroos e Modric per giocatori finiti, di Ramos disastroso dopo l’eliminazione con l’Ajax, ora sono di nuovo considerati i fenomeni di un Real tornato leggendario. Credo manchi equilibrio, coerenza, si cercano solo colpevoli dopo una sconfitta. Messi? Io sono amico di Leo e ne sono orgoglioso, è una persona fantastica”.

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, arrivano importanti notizie dall’Italia e dall’estero. Voci che riguardano principalmente il futuro di Messi, l’uomo più chiacchierato delle ultime settimane. Ma a muoversi sono tutte le squadre del massimo campionato, ecco le trattative nel dettaglio.

MESSI – “Inter, Juventus e Paris Saint-Germain pronte a darsi battaglia per Lionel Messi, sempre più orientato a lasciare il Barcellona”. È quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, sull’argentino ci sarebbe anche il club bianconero. Una notizia da prendere con le molle, considerando le strategie della Vecchia Signora che sta cercando calciatori giovani e con un ingaggio non altissimo.

Nel frattempo rischia di saltare clamorosamente il passaggio di Cavani al Benfica. Sono nati dei problemi con il club portoghese dal punto di vista economico per l’ingaggio.

PATO – Il 'Papero' sembra indirizzato al ritorno in Italia. L'ex Milan è finito nel mirino del Genoa, dovrà essere superato l'ostacolo dell'ingaggio, ma la trattativa è destinata ad entrare nel vivo a stretto giro di posta. Il brasiliano è seguito anche dal Cagliari