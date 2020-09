Calciomercato, le notizie di oggi – Tris Inter, Genoa scatenato, la Fiorentina non si ferma

Calciomercato, le notizie più importanti di oggi, domenica 12 settembre.

TRIS INTER – Nerazzurri scatenati. Secondo alcune voci dall’estero già oggi Arturo Vidal potrebbe raggiungere Milano e firmare il nuovo contratto. Ma non solo, si sta lavorando per chiudere un doppio colpo dal Chelsea, il centrocampista Kante e Marcos Alonso per la fascia mancina. (L’ARTICOLO COMPLETO)

GENOA SCATENATO – Il presidente Preziosi si è scatenato e ha intenzione di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. In porta è tornato Perin, una sicurezza tra i pali, mentre in difesa è arrivato Czyborra. Per il centrocampo, Zajc. E’ ai dettagli anche l’arrivo dell’esterno Karsdorp. Per l’attacco è fatta per Joel Asoro, calciatore svedese di origini ghanesi, attaccante dello Swansea City e della Nazionale Under-21, l’affare è stato definito. E’ finita? Macché. Il Genoa ha intenzione di chiudere affari per tutti i reparti, in attacco si sta lavorando allo scambio tra Stepinski e Favilli. Per il centrocampo è vicinissimo Badelj. Ma sono tanti altri gli obiettivi, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi tra nuove trattative e operazioni già chiuse. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA FIORENTINA NON SI FERMA – Interessante sondaggio per l’attacco, dopo l’arrivo a centrocampo di Bonaventura e quello sempre più probabile di Borja Valero. Il club viola sta sondando il terreno per l’ex Inter Keita Balde, avviati i contatti con l’entourage del calciatore del Monaco. Sul giocatore inserimento anche della Sampdoria. (L’ARTICOLO COMPLETO)