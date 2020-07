Calciomercato, le notizie di oggi: si balla sulle punte, l’accordo segreto di Ronaldo, novità Balotelli

Calciomercato, le notizie di oggi – Il campionato di Serie A è ormai nella fase decisiva, si giocano le ultime partite della stagione. Il calciomercato inizierà ufficialmente a settembre, è cambiato tutto dopo la pandemia anche in fase di trattative. Le dirigenze sono già al lavoro, sono stati piazzati colpi importanti nelle ultime ore ed avviate alcune trattative. Ecco tutto nel dettaglio.

INTER – Valzer di attaccanti che riguarda anche il club nerazzurro. Nonostante qualche difficoltà, alla fine Lautaro Martinez dovrebbe diventare un calciatore del Barcellona. Secondo quanto riporta Sport una soluzione per il reparto avanzato di Conte potrebbe essere Gabriel Jesus. Inoltre, sempre secondo il quotidiano, l’Inter sta facendo di tutto per acquistare Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United.

NAPOLI – E’ una situazione ancora molto incerta per il club azzurro. Sembrava fatta per Osimhen, ma il cambio di agente del calciatore nigeriano ha rimescolato le carte, nelle ultime ore si è inserito anche il Liverpool. Il presidente De Laurentiis rimane (IL VALZER DELLE PUNTE, IN ALTO LA FOTOGALLERY CON TUTTI I NOMI COINVOLTI)

Prima l’intervista di Tacconi, adesso una nuova clamorosa indiscrezione dalla Spagna. L’attaccante Cristiano Ronaldo è concentrato sulla stagione con la maglia della Juventus, l’obiettivo è intanto vincere la Serie A e poi lottare per il miglior piazzamento anche in Champions League. Il futuro del portoghese è ancora tutto da decidere, il calciatore è legato da altri due anni di contratto, ma potrebbe anche decidere di lasciare i bianconeri prima della naturale scadenza.

Secondo quanto riporta Don Balon Cristiano Ronaldo avrebbe parlato con il Newcastle in maniera indiretta. Al momento è una notizia (I DETTAGLI SULL’OFFERTA DEL NUOVO PROPRIETARIO DEI MAGPIES)

Non sarà ovviamente al Brescia il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano, dopo il trasferimento alle Rondinelle quest’estate, ha incrinato il rapporto con il presidente Cellino e con la piazza nel periodo del lockdown e adesso è in cerca di una nuova squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport, a mettere gli occhi su di lui sarebbe stato il Como, che però milita in Serie C. Sarebbe proprio questo, al momento, l’unico ostacolo ad una trattativa che permetterebbe (LA NOTIZIA COMPLETA)