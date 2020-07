Calciomercato, le notizie di oggi – Valzer di attaccanti, i nomi per il Bologna, panchine Fiorentina e Roma

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è già entrato nel vivo, le dirigenze si muovono per costruire le squadre per la prossima stagione, in particolar modo le big. Alcuni club hanno piazzato già alcuni colpi, come Juventus e Inter, vicino all’innesto anche il Napoli mentre è un po’ più indietro il Milan. Si preannuncia un valzer di attaccanti, ecco tutto nel dettaglio.

JUVENTUS – Il club bianconero sta valutando con molta attenzione il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita è tornato in forma, ma al termine della stagione potrebbe comunque lasciare l’Italia. La dirigenza della Vecchia Signora si è messa alla ricerca di un sostituto ed il nome in pole è quello di Milik del Napoli. La concorrenza per il polacco non manca, l’alternativa porta ad un altro grande nome: Edin Dzeko. Il bosniaco è reduce da una stagione importante, ma la Roma ha problemi economici e potrebbe cedere il bomber, sondaggio per Sarri.

INTER – Dzeko continua, però, ad essere un pupillo anche dell’Inter. Conte chiede un pacchetto offensivo formato da 5 calciatori e con esperienza, Edin è un vecchio pallino e sembra certo un ritorno di fiamma. Per il resto molto dipenderà (ENTRA PER VEDERE TUTTI I GIOCATORI COINVOLTI O SFOGLIA LA FOTOGALLERY)

CALCIOMERCATO BOLOGNA – La stagione del Bologna è stata sicuramente positiva, il tecnico Sinisa Mihajlovic è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra, adesso l’obiettivo è effettuare il definitivo salto di qualità per la prossima stagione. Per questo motivo si sta lavorando sul fronte calciomercato, ecco tutto nel dettaglio.

PORTIERE E DIFESA – Nonostante qualche leggero passaggio a vuoto, Skorupski ha dimostrato di essere un ottimo estremo difensore e con buoni margini di miglioramento. Può essere confermato. Sulla destra Tomiyasu ha fatto bene, serve qualcosa a sinistra e come centrale. Il pupillo in entrata è De Silvestri.

IL CENTROCAMPO – Nel complesso il rendimento è stato buono. Soriano è (APRI L’ARTICOLO PER TUTTI I NOMI, IN ALTO LA FOTOGALLERY CON ALCUNI OBIETTIVI)

Qualche giorno fa una sconfitta interna pesante per la Roma, che ha perso per 2-0 in casa contro l’Udinese facendo seguito allo stop a Milano del turno precedente. Con una situazione societaria particolare, un ambiente insoddisfatto ed arrabbiato e una qualificazione in Champions League distante ben 12 punti, anche la posizione di Fonseca rischia di essere in discussione. Le “colpe” del tecnico però, in tutto ciò, sono veramente poche. Anzi, riuscire ad andare avanti nonostante tutto è impresa non semplice. E infatti ha tenuto a precisarlo il presidente dei giallorossi James Pallotta (LE PAROLE DEL PRESIDENTE GIALLOROSSO)

Fiorentina-De Rossi, è arrivata la smentita ufficiale. E’ stato lo stesso presidente viola Rocco Commisso a rilasciare alcune dichiarazioni al sito del club, precisando quanto circolava ieri in merito alla possibile scelta dell’ex centrocampista della Roma come prossimo allenatore dei toscani.