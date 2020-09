Calciomercato, la nuova squadra di Mandzukic. Bombe Torino e Genoa, il sostituto di Linetty e il nome dell’Atalanta

Si sta per concludere un’altra giornata importante sul fronte calciomercato. Sono tante le trattative che riguardano i club del campionato di Serie A, si sono mosse le grandi squadre con un vero e proprio valzer di attaccanti, ma anche e soprattutto le medie e le piccole. Ecco la situazione nel dettaglio.

UDINESE – È Nahuel Molina il terzo rinforzo dell’Udinese di questa campagna acquisti. L’esterno destro argentino si lega al Club fino al 30 giugno 2025. “Molina è un giovane di grande valore – dichiara il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – in grado di ricoprire la fascia destra con duttilità e tecnica. È bravo nel proporsi in fase offensiva ma anche nei ripiegamenti. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva”.

BENEVENTO – “Il Benevento Calcio comunica di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo fino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico per il terzo anno in caso di salvezza. Nel contempo, si rende noto di aver ceduto alla società viola il difensore Davide Gentile, classe ’03”.

MANDZUKIC – Si avvicina una nuova destinazione per l’ex Juventus. L’attaccante ha trovato l’accordo con il Fenerbahce, da limare gli ultimi dettagli. Sostituirà Vedat Muriqi, che si è trasferito alla Lazio.

DE PAUL – L’attaccante potrebbe lasciare l’Italia. Si è riaperta la trattativa con il Leeds, l’offerta è di quelle convincenti: 40 milioni di euro.

ATALANTA – Vicino un altro innesto per il club nerazzurro. Si tratta dell’esterno sinistro del Paok Salonicco Giannoulis, operazione da quasi 7 milioni di euro.

TORINO – Non è scontato il futuro di Belotti. Il Tottenham prepara il rilancio. Nella trattativa è stato proposto anche Danny Rose, nel mirino anche del Genoa. E’ fatta per Murru.

SPEZIA – Il club neopromosso è letteralmente scatenato. Chiuso un triplo colpo: Deiola, Farias ed il portiere Rafael.

GENOA – Sorpresa per l’attacco. Si attende una risposta da Pjaca, ma l’ultimo nome è quello di Caicedo della Lazio, in uscita dopo l’arrivo di Muriqi.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato avrebbe individuato il dopo Linetty: Mattia Valoti, centrocampista della Spal.

