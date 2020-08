Calciomercato, offerta dalla Serie A per Higuain. Tris di nomi alla Samp, trequartista al Torino e ritorno al Genoa

Sono giorni caldissimi sul fronte calciomercato. Tantissime trattative nella giornata di oggi e che sono destinate a concludersi in breve tempo. Non solo le grandi, anche le piccole e le medie sono attivissime, ecco tutte le operazioni che riguardano anche l’estero.

ESTERO – Suarez è in uscita dal Barcellona. Secondo il The Sun è in trattativa con David Beckham per raggiungerlo in MLS all’Inter Miami.

Diego Armando potrebbbe iniziare un’altra avventura. E’ finito nel mirino dell’Elche che ha appena detto addio a José Rojo Martin.

TORINO – Attivissimo il club granata. Dopo Linetty e Vojvoda, si avvicina un altro innesto. Si tratta di Jorge Carrascal, classe ’98, è un trequartista e si giocherebbe il posto con Verdi.

NAPOLI – “Raiola? Ha salutato i suoi assistiti, Manolas e Lozano, siamo stati a pranzo insieme. Lozano? Siamo dell’idea che può fare solo meglio, Rino è contento della sua ultima parte di stagione e l’idea è di continuare”. Lo ha detto il ds del Napoli Giuntoli.

FIORENTINA – Pazza idea per l’attacco. Si tratta di Gonzalo Higuain, il Pipita sarebbe un colpo incredibile. Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio e dalla volontà del calciatore.

BENEVENTO – E’ stato raggiunto l’accordo con il Genoa per l’attaccante Lapadula. Adesso manca l’intesa soltanto con l’ex Milan.

SAMPDORIA – Alla ricerca di un centrocampista. Sono tre i nomi importanti valutati: Barak, Kurtic e Krunic, gli ultimi due sembrano quelli più caldi.

GENOA – Maran è il nuovo allenatore rossoblu e potrebbe portarsi un vecchio pupillo: Leonardo Pavoletti. Sarebbe un ritorno al Genoa.

