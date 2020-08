Calciomercato Parma, le richieste di Liverani: tutti i nomi per centrocampo e attacco

CALCIOMERCATO PARMA – Mosse a sorprese in casa Parma. Dopo l’addio con Faggiano, il club ha definito anche la separazione con D’Aversa, l’allenatore ha fatto bene negli ultimi anni ma si è deciso per il divorzio. E’ stato già scelto il sostituto, si tratta dell’ex Lecce Liverani, l’ufficialità è prevista già nella giornata di domani. Poi si lavorerà sul fronte mercato, con le prime trattative che sono state avviate. In uscita Gervinho, Alves e Kucka, l’obiettivo è alleggerire il monte ingaggi.

PORTIERE E DIFESA – Ancora da definire la situazione portiere. Sepe potrebbe rientrare in un vero e proprio valzer di estremi difensori. In pole per il sostituto c’è Gabriel. Al momento non si registrano grosse trattative per la difesa, ma qualcosa dovrà essere fatto, considerando anche le cessioni.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Liverani ha chiesto l’arrivo di qualche pupillo, calciatori in grado di aumentare la qualità. I nomi sono quelli di Mancosu, Falco e Farias. Per il ruolo di seconda punta il club si è messo in fila per Esposito dell’Inter. Contatti con il Napoli per Lozano. Ma non solo, si cerca anche una prima punta, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi sul taccuino del Parma.