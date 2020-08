Calciomercato – Pazza idea Benevento, la porta del Genoa cerca un proprietario. Tris di colpi per il Benfica

Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Arrivano indiscrezioni da tutto il mondo sulle trattative che le squadre di Serie A e Serie B potrebbero chiudere a breve. Come sempre anche notizie sulle formazioni estere, che puntano a rinforzarsi. La sessione aprirà ufficialmente tra poco più di due settimane, ma gli affari in ballo sono già tanti.

ATALANTA – La Dea è alla ricerca di rinforzi. Sempre calda la pista Thauvin del Marsiglia, ma spunta anche il nome di Vojvoda dello Standard Liegi. Servono 5,5 milioni per il cartellino.

BOLOGNA – I felsinei sono alla ricerca di una punta in grado di fare la differenza nella prossima stagione. Due i nomi sul taccuino: Wind, protagonista con il Copenaghen in Europa League, e Sorloth, norvegese del Trabzonspor (33 gol in Turchia nell’ultima stagione in tutte le competizioni).

BENEVENTO – Pazza idea dei campani. Le ‘Streghe’ starebbero pensando a Sami Khedira come rinforzo per la mediana. Il centrocampista tedesco è in uscita dalla Juventus.

GENOA – Con Mattia Perin destinato all’Atalanta, la porta del Genoa cerca un nuovo proprietario. Oltre a quella di Bulka del PSG, ci sono le candidature di Sepe, Scuffet, Gabriel e Joronen.

SAMPDORIA – I blucerchiati rischiano di perdere Gaston Ramirez, corteggiato dal Torino. In caso di partenza dell’uruguayano, pronto il sostituto. Si tratta di Feghouli, ex Valencia, attualmente al Galatasaray. Per la porta piace Semper del Chievo.

TORINO – E’ Hysaj il nuovo obiettivo del Torino. La trattativa non è ancora decollata. Servirà un incontro preliminare tra le parti per capire la disponibilità del Napoli alla cessione del terzino. Marco Giampaolo ha chiesto anche un regista. Due i nomi in ballo: Lucas Biglia e Milan Badelj. Se per il primo l’ostacolo è l’ingaggio (1,3 milioni), per il secondo è il prezzo del cartellino richiesto da Lotito (4 milioni).

BRESCIA – Si muovono anche le squadre di Serie B. Il Brescia cerca una punta. Idee Iemmello (retrocesso con il Perugia, ma autore di un’ottima stagione a livello personale) e Riviere (protagonista della salvezza del Cosenza).

MONZA – Scatenato il club di Berlusconi. Si prova a chiudere anche per un regista: Mato Jajalo dell’Udinese.

NOTIZIE DALL’ESTERO – Il Manchester United è sulle tracce di Saul Niguez dell’Atletico Madrid. Il Barcellona valuta tre profili come nuovo allenatore: Pochettino (in vantaggio), Xavi e Koeman. Il Benfica mette a segno tre grandi colpi. Ufficiali gli arrivi di Vertonghen dal Tottenham, Everton dal Gremio e Waldschmidt dal Friburgo. L’ex Genoa Rafinha è pronto a ripartire dall’Olympiakos. Il Chelsea piomba su Oblak, portiere dell’Atletico Madrid.