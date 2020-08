Calciomercato, pazza idea della Juventus in attacco. Scatto del Napoli, quanti nomi per Torino e Genoa

E’ stata una giornata calda sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A non stanno a guardare e preparano le mosse per la prossima stagione. Si muovono i grandi club, si lavora per piazzare anche colpi in prospettiva, in questo senso è molto attivo il Milan. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

MILAN – Emil Roback è un nuovo calciatore rossonero. Si tratta di un attaccante svedese del 2003 e arriva dall’Hammarby. Le visite mediche sono state già programmate nella giornata di domani.

ESTERO – “Il Real Madrid CF annuncia che il prestito di Alphonse Areola è terminato – si legge in un comunicato dei Blancos -. Il club desidera ringraziare Areola per la sua dedizione, professionalità e comportamento esemplare in questa stagione e gli augura buona fortuna per il futuro. Ringraziamo anche il PSG per l’opportunità di avere Areola nella nostra rosa”.

Secondo la Bild il Lipsia avrebbe deciso di non riscattare Schick. In Bundesliga piace all’Hertha Berlino e al Bayer Leverkusen e in Serie A interessa anche al Torino. Sempre i granata continuano i sondaggi con il Milan: oltre a Ricardo Rodriguez occhi su Krunic e Calabria.

Jeff Hendrick sta per firmare per il Newcastle. Salta l’arrivo in Serie A, il calciatore era seguito con attenzione da Roma e Milan, colpo a parametro zero.

JUVENTUS – Continuano le richieste di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sportitalia i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Alvaro Morata.

NAPOLI – Il club azzurro sta per piazzare un colpo molto importante per l’attacco: si tratta di Under della Roma, più difficile arrivare a Boga del Sassuolo.

VERONA – Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Marash Kumbulla: “A gennaio c’era stato un forte interesse del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi tempo per riflettere. E’ stato l’unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club”.

GENOA – Il direttore Faggiano non si ferma. Per la difesa il nome è quello di Kevin Bonifazi, di proprietà del Torino, nell’ultima stagione alla Spal. In attacco inserimento per Cutrone della Fiorentina.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i calciatori che potrebbero cambiare maglia.