Calciomercato, Pereyra torna in Italia. Il Genoa fa sul serio, alternativa al Bologna e proposta alla Samp

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, aggiornamenti importanti che riguardano le squadre del campionato di Serie A. Tante trattative sono state avviate da poco, altre sono in stato avanzato e potrebbero avere esito positivo a stretto giro di posta. Ecco la situazione nel dettaglio.

NAPOLI – “Abbiamo investito tantissimo. Sul mercato non faremo una campagna di saldi”. Sono le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, in conferenza stampa dal ritiro del club partenopeo a Castel di Sangro. “Il calcio e’ una industria che deve essere tutelata. Oggi abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski, visto che volete sempre sapere del mercato”.

MILAN – Ricky Massara nella conferenza di presentazione della stagione ha parlato di Rebic: “Stiamo valutando la possibilità di prenderlo subito a titolo definitivo. Speriamo ci siano le condizioni per farlo. Siamo molto felici del suo rendimento, nel girone di ritorno è stato straordinario”. Massara annuncia inoltre “interventi” sul mercato ” a centrocampo”. Il nome è quello di Bakayoko. “Aurier è un ottimo giocatore, ma non ci sono al momento le condizioni per pensare a lui. Non è un obiettivo”.

“Abbiamo una squadra giovane, che sta crescendo in maniera davvero positiva. Questa crescita dovrà proseguire all’insegna della continuità. Vogliamo rafforzare ancora la rosa. In una grande squadra, però, è giusto aver un mix di giocatori giovani ma anche esperti”. Così Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in conferenza stampa. “Zlatan ha giocato un ruolo importante nella scorsa stagione, da quando è tornato con noi. Vogliamo, e speriamo, che il rapporto possa continuare. Zlatan ha un ruolo di primo piano in squadra, anche per la crescita dei giovani. Stiamo facendo il possibile affinché la trattativa possa andare a buon fine, sono ottimista”.

GENOA – Il club rossoblu è scatenato, potrebbero esserci quattro colpi in entrata. Intanto è stato definito l’arrivo dell’allenatore Maran. Occhi su Roberto Pereyra, centrocampista del Watford, con un passato all’Udinese e alla Juventus. Perin vicino al ritorno, in attacco scatto per Llorente. Concorrenza al Cagliari per Juan Jesus.

UDINESE – “La Roma è una grandissima squadra, certo che sarebbe una possibilità. Tutto quello che so è che se dovesse arrivare un’offerta la valuteremmo. Quello giallorosso è un top club, se Pau Lopez dovesse andar via e loro dovessero cercare un portiere, perché no? Ovviamente c’è bisogno di un’offerta che soddisfi Juan ma anche l’Udinese, che chiede 25-30 milioni ma su cui possiamo lavorare”. Sono le dichiarazioni di Vincente Montes, agente del portiere argentino Musso, ai microfoni di ForzaRoma.info.

CROTONE – Nuovo innesto in arrivo per il club calabrese dopo la promozione in Serie A. Ogenyi Onazi, ex centrocampista della Lazio, svincolatosi dal Trabzonspor, è a un passo.

BOLOGNA – Non è facile la trattativa con il Torino per Lyanco a causa delle richieste dei granata. L’alternativa è Ferrari del Sassuolo.

CAGLIARI – Il club sardo ta lavorando con la Fiorentina per Riccardo Sottil, contatti per il prestito dalla Fiorentina. Il club sardo si muove anche con l’Ajax per Razvan Marin, centrocampista. Il Benevento continua il pressing per Pavoletti.

SAMPDORIA – Secondo Il Secolo XIX la Juventus avrebbe contattato i blucerchiati per ​offrire in prestito Bernardeschi, reduce da una stagione deludente. Il club bianconero sarebbe disposto a pagare gran parte dell’ingaggio.

