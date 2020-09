Calciomercato, proposto Yaya Touré in Serie A. Scambio Verona-Genoa, attaccante al Bologna e smentita al Napoli

Giornata ricca di notizie sul fronte calciomercato. Le dirigenze sono sempre più impegnate a costruire le squadre per la prossima stagione, la novità a sorpresa riguarda l’accordo raggiunto tra Godin e il Cagliari, il difensore lascia l’Inter. In arrivo altri colpi, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

ESTERO – Non solo Florenzi. Secondo Telefoot l’attaccante italiano, oggi allo Shanghai Shenhua, El Shaarawy sarebbe finito nel mirino del Psg.

Vito Mannone è il nuovo portiere del Monaco.

INTER – Javier Zanetti, presidente dell’Inter, ha parlato a Fox Sports, indicazioni su Lautaro Martinez. “Abbiamo fatto tanto per prenderlo e speravamo potesse avere la crescita che ha avuto. Lo vedo felice all’Inter. Il Barcellona? Molte squadre notano i giocatori che fanno bene, ma è altrettanto vero che ha ben presente che gioca già in un grande club. Per ora Lautaro non se ne va, è il presente e il futuro dell’Inter”.

NAPOLI – Le voci su Dominik Szoboszlai non sembrano trovare conferma, non si tratta di una soluzione calda. Lo ha annunciato l’agente del calciatore, Matyas Esterhazy. “Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali”.

SPEZIA – Si sogna un grande colpo a centrocampo. Secondo ‘Il Secolo XIX’ Yaya Touré si sarebbe offerto con l’obiettivo di raggiungere la Serie A. Valutazioni in corso.

HELLAS VERONA – Sono state già chiuse due trattative. Si tratta del centrocampista Benassi e del difensore Amione dal Belgrano. Adesso si sta parlando con la Fiorentina per provare a chiudere per l’arrivo dell’attaccante Vlahovic. Sembra molto vicino lo scambio con il Genoa Favilli-Stepinski.

BOLOGNA – Innesto in prospettiva. Molto vicino Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 proveniente dal settore giovanile dell’Inter.

