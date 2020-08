Calciomercato, ecco il regista per la Juve. Il Genoa prepara il tris, attaccante all’Atalanta e novità Lazio

Botti di calciomercato. Le squadre in Italia e all’estero si muovono sempre più con insistenza, la sessione non è ancora partita ufficialmente, ma le dirigenze hanno intenzione di anticipare i tempi e regalare ai tecnici le rose il più possibile complete. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

ESTERO – Colpo di mercato del Chelsea. Si tratta di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen per 100 milioni di euro, circa 80 più bonus. Un innesto da novanta, in grado di fare la differenza.

Il Bayern Monaco prepara qualche cessione, dopo la vittoria della Champions League. Thiago Alcantara piace al Liverpool, Coutinho ha il prestito in scadenza mentre è ancora tutto da decidere il futuro di Perisic.

Beffa per la Fiorentina, il difensore Thiago Silva è ad un passo dal Chelsea. E’ stato raggiunto un principio di accordo tra l’ex Milan ed il club inglese.

JUVENTUS – Andrea Pirlo ha individuato il regista per la prossima stagione. Si tratta di Locatelli del Sassuolo. La valutazione del club neroverde si aggira sui 40 milioni di euro. I bianconeri potrebbero inserire nella trattativa qualche contropartita.

GENOA – E’ sempre più vicino un doppio colpo. In attesa di definire la questione allenatore (Maran in pole), si provano a concludere le trattative per il centrocampista Obiang e l’attaccante Caprari. Chiesto Younes al Napoli.

ATALANTA – Il club nerazzurro ha individuato il rinforzo in grado di portare al definitivo salto di qualità. Si tratta di lorian Thauvin. Il calciatore ha dato l’ok al trasferimento, adesso serve l’accordo con il Marsiglia.

BENEVENTO – Continua la ricerca ad un attaccante, l’ultimo nome è quello di Leonardo Pavoletti, reduce da un bruttissimo infortunio con il Cagliari.

LAZIO – Si guarda all’estero anche per la difesa. I giocatori seguiti sarebbero l’argentino Lisandro Martinez e il messicano Edson Alvarez, entrambi dell’Ajax.

