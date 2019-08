Calciomercato Roma, altro colpo per Fonseca: squadra bella e giovane, l’11 è entusiasmante [FOTO]

CALCIOMERCATO ROMA – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato importanti colpi che hanno aumentato la qualità della rosa, si tratta di una squadra giovane e bella che si candida ad entusiasmare e giocare a viso aperto in casa ed in trasferta. E’ questa la mentalità del tecnico Fonseca che ha sorpreso tutti nel precampionato. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire la nuova Roma dopo l’ultimo innesto, l’11 è entusiasmante.