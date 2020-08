Calciomercato, la Roma chiude per l’attaccante. Pupillo al Parma, cessioni alla Samp e sorpresa al Verona

Anche nel weekend non si ferma il calciomercato. Le trattative entrano sempre più nel vivo, si muovono le squadre del campionato di Serie A e non mancano le novità anche dall’estero. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio, continua il valzer di attaccanti.

ROMA – Dzeko alla Juventus libera Milik per il club giallorosso. Il polacco avrebbe deciso di accettare il corteggiamento del club della Capitale, nella trattativa anche Under e il giovane Riccardi.

VERONA – Veramente attivo il club per regalare una squadra competitiva a Juric. Accordo con il Nizza per riportare in Italia Adrien Tameze, da gennaio in prestito all’Atalanta. Proprio il club nerazzurro sta pensando al ritorno di Berisha per la porta. Occhi anche su Faraoni.

PARMA – L’arrivo di Liverani in panchina apre scenari interessanti. Si guarda in casa Lecce, in pole c’è Mancosu. Offerte per Gervinho, Kucka e Bruno Alves.

CAGLIARI – Visite mediche per Razvan Marin a Villa Stuart a Roma. Colpo importate per il tecnico Di Francesco, operazione da 10 milioni di euro. Il club sardo adesso ci prova per Calabria del Milan.

TONALI – Inserimento molto importante del Milan per il centrocampista del Brescia. I tentennamenti dell’Inter rischiano di mettere in dubbio il futuro del calciatore, che sembrava già scritto in direzione nerazzurro.

SAMPDORIA – “In questo momento di crisi e’ normale che vengano fatte proposte al ribasso – , ha detto Pablo Bentancur, l’agente di Raminez-, ma e’ anche normale che il giocatore dica di no, specialmente se ha sul piatto un quadriennale cosi’ ricco dall’Arabia. Bisogna individuare un punto di incontro tra la volonta’ del club e le richieste del giocatore. Ma e’ difficile trovarlo, devo essere chiaro. Da parte della Samp c’e’ la volonta’ e’ di rinnovare, diciamo che non e’ molto normale accorgersi all’ultimo delle qualita’ di Ramirez”. Sul calciatore Sassuolo e Genoa. Nel frattempo offerte dall’estero per Gabbiadini: la Dinamo Mosca sarebbe pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro.

NAPOLI – Soluzione a sorpresa per la fascia. Si segue la situazione di Candreva, potrebbe lasciare l’Inter dopo l’arrivo di Hakimi nel suo ruolo.

