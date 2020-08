Calciomercato, Roma su Bonucci. Portieri per Lazio e Torino, nuovi allenatori per Brescia e SPAL [FOTO]

JUVENTUS – Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto. Per il francese futuro in MLS, con l’Inter Miami (L’UFFICIALITA’)

GENOA – Il Genoa ha riscattato dal Sassuolo Francesco Cassata. Ai neroverdi circa 7 milioni di euro.

ROMA – Lucas Torreira potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista uruguayano dell’Arsenal sarebbe protagonista di uno scambio con Diawara della Roma. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. Clamorosa idea dei giallorossi: si prova a portare nella Capitale Bonucci.

CAGLIARI – Juan Jesus potrebbe ripartire dal Cagliari. Il difensore centrale brasiliano ritroverà in Sardegna Eusebio Di Francesco.

TORINO – Il Torino è alla ricerca di un portiere. In partenza Sirigu, il prescelto sembra essere Sepe del Parma. Contatti già avviati.

LAZIO – La Lazio potrebbe aggiungere alla rosa un nuovo portiere. Si tratta di Sergio Rico, classe 1993 attualmente al Siviglia ma di proprietà del PSG. Lo spagnolo è in scadenza nel 2021 con il club francese, che potrebbe dunque cederlo a titolo definitivo. L’ostacolo più grande riguarda l’ingaggio. Per l’attacco non solo Muriqi. Si segue anche Paulinho del Braga, 25 gol in 48 partite quest’anno. Ha una clausola di 30 milioni di euro, ritenuta eccessiva dai biancocelesti. C’è ancora distanza tra le parti.

CROTONE E BENEVENTO – Crotone e Benevento sono sulle tracce di Mattia Valoti. E’ sfida tra neopromosse per il centrocampista della SPAL.

BRESCIA – Sembrava confermato Diego Lopez in panchina, con Luigi Delneri nel ruolo di direttore tecnico e invece si è capovolta la situazione. L’ex tecnico di Juve e Udinese, tra le altre, sarà a Brescia come allenatore. Nella giornata di domani ci sarà la presentazione alla stampa.

SPAL – La SPAL ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Pasquale Marino. Questo il comunicato del club ferrarese: “SPAL srl comunica di aver affidato a Pasquale Marino l’incarico di allenatore della Prima squadra biancazzurra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club estense fino al 30 giugno 2021, con opzione per la stagione successiva. Nato a Marsala il 13 luglio 1962, il neo tecnico spallino dopo la carriera da giocatore nel ruolo di centrocampista ha intrapreso quella di allenatore, sedendo tra A, B e C sulle panchine di storiche piazze italiane, quali Foggia, Catania, Udinese, Parma, Genoa, Pescara, Frosinone, Spezia, Brescia ed Empoli, quest’ultima nella stagione 2019-2020. Come allenatore ha collezionato oltre 570 panchine nei professionisti. Benvenuto mister!”.

VICENZA – I veneti sono alla ricerca di un profilo esperto della categoria per la porta. I nomi al vaglio sono quelli di Emiliano Viviano, Enrico Alfonso e Ivan Provedel.

ESTERO – Dopo Coquelin, il Villarreal annuncia un altro acquisto: si tratta di Dani Parejo che arriva da svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza al Valencia. 31 anni, il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale.

Thiago Alcantara lascerà il Bayern Monaco. Per il centrocampista è pronta un’avventura in Premier League.

Premier League che potrebbe accogliere presto anche Allan. Il centrocampista del Napoli è destinato all’Everton di Ancelotti. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori che potrebbero cambiare maglia.