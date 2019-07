Calciomercato Roma, arrivano i colpacci per Fonseca: adesso la ciliegina, l’11 è fortissimo [FOTO]

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo le cessioni arrivano gli acquisti. La Roma mette da parte i malumori dei tifosi soprattutto dopo la cessione di Manolas, nelle ultime ore il club giallorosso è stato veramente protagonista del calciomercato, la squadra si è rinforzata e adesso non può nascondersi, punta almeno alla qualificazione alla Champions League. Dopo gli arrivi di Spinazzola e Diawara la Roma nelle ultime ore ha chiuso altri due importanti colpi, la squadra adesso è quasi completa e si candida ad essere protagonista nella prossima stagione. Adesso manca la ciliegina sulla torta, l’attaccante al posto di Dzeko con il bosniaco ormai in uscita, anche in questo caso le idee sono chiare con il sostituto individuato ormai da tempo. In alto ecco la fotogallery con il nuovo possibile 11 della Roma dopo gli ultimi due colpacci.