Calciomercato Roma, tre nuovi innesti per Fonseca: arrivano difensore, terzino e attaccante. Il nuovo 11

CALCIOMERCATO ROMA – Tre nuovi acquisti pronti a raggiungere la capitale per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio della stagione. La Roma non sta a guardare e ha intenzione di riscattare l’ultima stagione con l’obiettivo di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League. Fonseca ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e con la squadra giusta può lottare per posizioni importanti della classifica.

Nonostante qualche incertezza di troppo, la Roma ha intenzione di continuare a puntare su Pau Lopez in porta, sarà la stagione fondamentale per l’estremo difensore. In difesa ha dimostrato di essere pronto per alti livelli Ibanez, l’ultimo acquisto porta il nome di Kumbulla. Il calciatore ormai ex Verona è reduce da una stagione molto importante e ha convinto i giallorossi ad effettuare un sostanziale investimento dal punto di vista economico. Per la fascia manca solo l’ufficialità per il terzino De Sciglio. In attacco è arrivato Pedro, mentre per Milik sembra solo questione di tempo con Dzeko ormai destinato alla Juventus. L’infortunio di Zaniolo è stato pesantissimo, ma la Roma può contare su tanti calciatori nel ruolo, non arriverà nessuno dal mercato, Fonseca avrà l’imbarazzo della scelta. C’è la variante Pellegrini che può essere impiegato a centrocampo o dietro la punta, con la possibilità di cambiare modulo al 4-2-3-1. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con il possibile nuovo 11 della Roma dopo gli ultimi acquisti.