Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori che potrebbero cambiare maglia a stretto giro di posta.

UDINESE – L’obiettivo è regalarsi un difensore affidabile, il nome più caldo è quello di Bonifazi, difensore del Torino reduce dall’esperienza in prestito alla Spal.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato valuta i nomi per l’attacco. Claudio Ranieri ha chiesto un pupillo, si tratta di Emmanuel Rivière, 13 gol nell’ultima Serie B con la maglia del Cosenza. La valutazione è di 4 milioni di euro.

ROMA – Il club giallorosso è alla ricerca di un difensore, chiesto Romero della Juventus reduce dall’esperienza con il Genoa. Non trovano conferma le voci su De Sciglio.

PATO – Il ‘Papero’ sembra indirizzato al ritorno in Italia. L’ex Milan è finito nel mirino del Genoa, dovrà essere superato l’ostacolo dell’ingaggio, ma la trattativa è destinata ad entrare nel vivo a stretto giro di posta. Il brasiliano è seguito anche dal Cagliari.

Nel frattempo rischia di saltare clamorosamente il passaggio di Cavani al Benfica. Sono nati dei problemi con il club portoghese dal punto di vista economico per l’ingaggio.

MESSI – “Inter, Juventus e Paris Saint-Germain pronte a darsi battaglia per Lionel Messi, sempre più orientato a lasciare il Barcellona”. È quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, sull’argentino ci sarebbe anche il club bianconero. Una notizia da prendere con le molle, considerando le strategie della Vecchia Signora che sta cercando calciatori giovani e con un ingaggio non altissimo.

Bonifazi (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Riviere (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Romero (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Linetty (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Torreira (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Pato (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Photo by David Ramos/Getty Images

article

10440124

get_the_title

Calciomercato, ancora rumors su Messi in Italia. Pato torna in Serie A, pupilli per Torino e Sampdoria

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, arrivano importanti notizie dall’Italia e dall’estero. Voci…

https://www.calcioweb.eu/foto/calciomercato-rumors-messi-italia-pato-serie-a-pupilli-torino-sampdoria/id/10440124/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2020/08/messi-6-1.jpg

Calciomercato Serie A

Calciomercato