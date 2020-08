Calciomercato, la Sampdoria fa sul serio. Testa a testa Fiorentina-Lazio e Bologna-Parma

Il campionato di Serie A è andato in archivio, è stata una stagione ricca di emozioni e condizionata dall’emergenza Coronavirus. E’ slittata anche la sessione di calciomercato che prenderà il via da settembre, le dirigenze però hanno iniziato a muoversi per anticipare i tempi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

ESTERO – “Sono sicuro che dopo Sané non ci saranno altri grandi acquisti da parte nostra. Havertz è un grande giocatore, ma al tempo del Coronavirus, dopo un acquisto da 50 milioni, non posso immaginare un altro colpo da 70-80 milioni”. Sono le dichiarazioni del presidente onorario del Bayern Uli Hoeness intervenuto ai microfoni di FAZ.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe fissato il prezzo per centrocampista Rakitic: la valutazione è di 10 milioni di euro.

Jadon Sancho verso il Manchester United. Operazione da120 milioni di euro pagabili a rate, secondo quanto riporta la Bild, circa 18 milioni di euro andrebbero nelle casse del Manchester City.

SASSUOLO – E’ fatta per Kaan Ayhan, arriva dal Fortuna Dusseldorf per 2 milioni di euro, ha effettuato nella mattinata di lunedì le visite mediche, poi la firma fino al 2024.

FIORENTINA-LAZIO – Sfida di mercato. Nel mirino è finito Fares della Spal. La richiesta è però molto alta: circa 12 milioni di euro. Il club viola potrebbe fare la spesa al Torino, occhi su Belotti e Izzo.

BOLOGNA-PARMA – E’ testa a testa per il terzino De Silvestri. Il calciatore è in uscita dal Torino, la squadra di Mihajlovic è al momento in vantaggio.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato ha individuato l’attaccante per la prossima stagione: si tratta di Torregrossa, reduce dalla retrocessione con il Brescia ma protagonista di un buon campionato. Circolano anche i nomi di Belhanda e Feghouli, entrambi al Galatasaray.

